Повний прогноз від астрологів для 12 знаків зодіаку читайте далі на LifeStyle 24.

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Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 квітня для Овнів

Овни розпочнуть цей тиждень з бажання піти на ризик. Будьте обережні й не переоцінюйте свої можливості. А також понеділок буде сприятливим для того, щоб висловити свої почуття близьким людям.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 квітня для Тельців

Понеділок Тельці розпочнуть з розв'язання фінансових питань. За будь-яких обставин уникайте прокрастинації. Також важливо приділити час догляду за собою і відпочинку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 квітня для Близнюків

Близнюки прагнутимуть до спілкування з іншими людьми. У вас також може з'явитися бажання вчитися і самовдосконалюватися. Понеділок буде вдалим для того, щоб приділити час інтересам і хобі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 квітня для Раків

Раки сьогодні можуть бути емоційними й чутливими. Намагайтеся не піддаватися емоціям. Приділіть час спілкуванню з родиною та коханою людиною.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 квітня для Левів

Сьогодні ви можете відчути потяг до творчості й самовираження. Приділіть час своїм пристрастям і хобі. Уникайте надмірних зобов'язань перед іншими й встановлюйте межі, коли це необхідно.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 квітня для Дів

Діви сьогодні сконцентруються на роботі та організаційних питаннях. Також важливо подбати про своє фізичне здоров'я і самопочуття. Спілкуйтеся з близькими й уникайте конфліктів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 квітня для Терезів

Сьогодні ви відчуватимете баланс і гармонію у стосунках з коханою людиною. А самотні представники Терезів матимуть шанс зустріти своє кохання. Не бійтеся несподіваних знайомств.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 квітня для Скорпіонів

Сьогодні ви можете відчувати інтенсивність і пристрасть. Використовуйте цю енергію для досягнення своїх цілей і мрій. Важливо також приділити увагу своєму ментальному здоров'ю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 квітня для Стрільців

Стрільці сьогодні відчуватимуть авантюризм і бажання ризикувати. Будьте обережні й не переоцінюйте свої можливості.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 квітня для Козорогів

Козороги розпочнуть понеділок з ретельного планування тижня й зосередження на роботі. Будьте організованими й уникайте прокрастинації.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 квітня для Водоліїв

Подбайте в цей день про своє фізичне здоров'я і самопочуття. Налагоджуйте стосунки з близькими й уникайте конфліктів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 квітня для Риб