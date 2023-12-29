Кого зі знаків зодіаку чекає підвищення на роботі в кінці року: гороскоп на 29 грудня

Наближається Новий 2024 рік. Астрологи складають останні прогнози на 2023. Хтось зі знаків зодіаку не може похвалитися стабільним емоційним станом під кінець року. Адже проблеми знаходять їх кожного дня.

Зокрема, Стрільці ніяк не можуть віднайти гармонію та внутрішній спокій. А Новий рік хочеться розпочати в ресурсі. Більше про те, що чекає на всіх знаків зодіаку сьогодні, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Ого 3 знаки зодіаку, які наступного року повернуться до колишніх

Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 грудня для Овнів

Овни чекали п'ятниці вже в понеділок. Адже знали, що цей робочий тиждень буде складний. Сьогодні нарешті можете відправитися на заслужений відпочинок. Придумайте якесь цікаве заняття, не проводьте вихідні вдома.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 грудня для Тельців

Тельці дуже сумують за рідними, які живуть далеко. На жаль, зараз немає можливості відправитися до них. Однак не забувайте, що сучасні технології дозволяють постійно бути на зв'язку. Знаходьте у своєму графіку більше часу для сім'ї.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 грудня для Близнюків

Близнюків покинули всі друзі. Зовсім не залишилося підтримки. Представники цього знаку зодіаку не очікували такої зради наприкінці року. Однак астрологи кажуть, що у 2024 ви обов'язково знайдете своїх людей.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 грудня для Раків

Раків скоро чекає поїздка в інше місто. Саме там ви плануєте зустрічати Новий рік. У ці дні варто уважно подумати, чи нічого не забули, чи все йде за планом. Адже вам зовсім не потрібні неочікувані сюрпризи.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 грудня для Левів

Леви загрузли у роботі. Астрологи наполягають, щоб ви знайшли час для себе та близьких. Пам'ятайте, що всі гроші світу не заробиш. Цю фразу вам потрібно згадувати кожного дня.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 грудня для Дів

Діви намагаються знайти зрадника серед свого оточення. Хтось заздрить представникам цього знаку зодіаку, тому постійно намагається підставити. Можливо, це людина з дуже близького кола спілкування.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 грудня для Терезів

Терези закривають очі на свої проблеми. Не потрібно так робити. Терміново вирішуйте їх, якщо не хочете, щоб 2024 рік почався невдало. Подумайте, що допоможе додати більше сил та енергії для подолання труднощів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 грудня для Скорпіонів

Скорпіони хочуть навчитися чогось нового. Адже буденні справи не приносять цікавих емоцій. Знайдіть та спробуйте незвичайне заняття разом зі своїм другом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 грудня для Стрільців

Стрільці не можуть знайти внутрішній баланс. Гармонія та спокій покинули ваше життя. Представники цього знаку зодіаку зовсім не бачать свого майбутнього. Потрібно відшукати нові сенси.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 грудня для Козорогів

Козороги зовсім не зважають на думку інших. Роблять тільки так, як хочуть. Можливо, варто трохи втамувати свою гордість. Адже це перешкоджає втіленню планів у життя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 грудня для Водоліїв

Скоро Водоліїв чекає підвищення на роботі. Шеф бачить, наскільки ви стараєтесь останнім часом. Подекуди результати вражають. Однак не варто розслаблятися. Адже далі – більше.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 грудня для Риб

Рибам вистачає пригод у житті. У буденність потроху приходять нові та яскраві емоції. Однак не всі зміни подобаються представникам цього знаку зодіаку. Щось не дає спокою вже декілька днів.