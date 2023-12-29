В частности, Стрельцы никак не могут обрести гармонию и внутреннее спокойствие. А Новый год хочется начать в ресурсе. Больше о том, что ждет всех знаков зодиака сегодня, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

Ого 3 знака зодиака, которые в следующем году вернутся в прежние

Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 декабря для Овнов

Овны ждали пятницы уже в понедельник. Ведь знали, что эта рабочая неделя будет сложной. Сегодня наконец-то можете отправиться на заслуженный отдых. Придумайте какое-нибудь интересное занятие, не проводите выходные дома.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 декабря для Тельцов

Тельцы очень скучают по родным, которые живут далеко. К сожалению, сейчас нет возможности отправиться к ним. Однако не забывайте, что современные технологии позволяют постоянно быть на связи. Находите в вашем графике больше времени для семьи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 декабря для Близнецов

Близнецов бросили все друзья. Совершенно не осталось поддержки. Представители этого знака зодиака не ожидали такого предательства в конце года. Однако астрологи говорят, что в 2024 вы обязательно найдете своих людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 декабря для Раков

Раков скоро ждет поездка в другой город. Там вы планируете встречать Новый год. В эти дни стоит внимательно подумать, ничего ли не забыли, все ли идет по плану. Вам ведь совсем не нужны неожиданные сюрпризы.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 декабря для Львов

Львы погрязли в работе. Астрологи настаивают, чтобы вы нашли время для себя и близких. Помните, что все деньги мира не заработаешь. Эту фразу вам нужно вспоминать каждый день.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 декабря для Дев

Девы пытаются найти изменника среди своего окружения. Кто-то завидует представителям этого знака зодиака, поэтому постоянно пытается подставить. Возможно, это человек из очень близкого круга общения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 декабря для Весов

Весы закрывают глаза на свои проблемы. Не нужно так поступать. Срочно решайте их, если не хотите, чтобы 2024 год начался неудачно. Подумайте, что поможет добавить больше сил и энергии для преодоления трудностей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 декабря для Скорпионов

Скорпионы хотят научиться чему-то новому. Ведь обыденные дела не приносят интересных эмоций. Найдите и попробуйте необычное занятие вместе со своим другом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 декабря для Стрельцов

Стрельцы не могут найти внутренний баланс. Гармония и покой покинули вашу жизнь. Представители этого знака зодиака совсем не видят своего будущего. Нужно найти новые смыслы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 декабря для Козерогов

Козероги совсем не учитывают мнение других. Делают только так, как желают. Возможно, стоит немного утолить свою гордость. Ведь это препятствует воплощению планов в жизнь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 декабря для Водолеев

Скоро Водолеев ожидает повышения на работе. Шеф видит, насколько вы стараетесь в последнее время. Кое-где результаты впечатляют. Однако не следует расслабляться. Ведь дальше – больше.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 декабря для Рыб

Рыбам хватает приключений в жизни. В обыденность понемногу приходят новые и яркие эмоции. Однако не все изменения нравятся представителям знака зодиака. Что-то не дает покоя уже несколько дней.