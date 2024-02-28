Хто зі знаків зодіаку страждає через нерозділене кохання: гороскоп на 28 лютого

Астрологи вже дали поради всім знакам зодіаку на цю середу. Близнюкам, зокрема, не можна опускати носа, а Козорогам потрібно кудись поїхати, щоб трохи побути наодинці з думками.

Детальніше про те, що доля підготувала для цих та інших знаків зодіаку, читайте у щоденному гороскопі LifeStyle 24. Діліться прогнозом з близькими.

Цікаво Які знаки зодіаку не вірять у дружбу

Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 лютого для Овнів

Овни, не будьте такими нудними. Своєю поведінкою ви лише відлякуєте людей, а друзі взагалі не розуміють, що відбувається. Не варто відхиляти цікаві пропозиції та уникати веселих моментів у житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 лютого для Тельців

Зараз Тельцям варто більше часу проводити зі сім'єю. Рідні допоможуть вам пережити складне розставання з коханою людиною. Крім того, вони можуть дати цінні поради, які згодяться у майбутньому.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 лютого для Близнюків

Близнюки, вам не можна опускати носа. Не дайте сумнівам та поганим думкам взяти гору. Лише завдяки витримці ви зможете пройти цей складний етап у житті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 лютого для Раків

Раки досі переживають через нерозділене кохання. Астрологи кажуть, щоб ви чимшвидше відпускали людину, аби впустити у своє життя нові почуття.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 лютого для Левів

Леви зараз відвертають свою увагу від головних моментів у житті. Ви зовсім не на тому сконцентровані. Перемістіть свій фокус трошки в іншу сторону.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 лютого для Дів

Дівам трохи складно приділяти достатньо часу всім сферам життя. Тому ви не можете досягнути бажаних результатів у жодній. Астрологи кажуть, що потрібно пропрацювати витримку й уважність.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 лютого для Терезів

Терезам дуже важливо отримувати похвалу. Інакше ви вважаєте, що усі старання є марними. Поговоріть про це з близькими, щоб вони частіше говорили приємні слова.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів

Зараз Скорпіони можуть трохи не розуміти своїх емоцій. Астрологи кажуть, щоб ви не переживали, адже це абсолютно нормально. Просто у житті почався період трансформацій, який триватиме ще недовго.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 лютого для Стрільців

Останнім часом Стрільці нічого не встигають. Це, зокрема, пов'язане з тим, що ви не дотримуєтесь здорового способу життя. Поганий сон, шкідлива їжа, відсутність спорту та алкоголь негативно впливають на організм.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 28 лютого для Козорогів

Козороги хочуть втекти від реальності. Світ все частіше вражає своєю неймовірною жорстокістю. Астрологи радять поїхати кудись далеко на деякий час, щоб залишитися наодинці з думками.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв

У Водоліїв сьогодні буде прекрасний день. Давно до вас не приходив такий чудовий настрій. Поділіться ним з навколишнім світом, не сидіть вдома.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 лютого для Риб

Рибам поки складно проявляти себе на максимум у новому колективі. Невпевненість зараз виграє, однак астрологи кажуть, що це ненадовго. Вам потрібно ще трохи часу, щоб освоїтися.