Детальніше про те, що доля підготувала для цих та інших знаків зодіаку, читайте у щоденному гороскопі LifeStyle 24. Діліться прогнозом з близькими.
Цікаво Які знаки зодіаку не вірять у дружбу
Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 лютого для Овнів
Овни, не будьте такими нудними. Своєю поведінкою ви лише відлякуєте людей, а друзі взагалі не розуміють, що відбувається. Не варто відхиляти цікаві пропозиції та уникати веселих моментів у житті.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 лютого для Тельців
Зараз Тельцям варто більше часу проводити зі сім'єю. Рідні допоможуть вам пережити складне розставання з коханою людиною. Крім того, вони можуть дати цінні поради, які згодяться у майбутньому.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 лютого для Близнюків
Близнюки, вам не можна опускати носа. Не дайте сумнівам та поганим думкам взяти гору. Лише завдяки витримці ви зможете пройти цей складний етап у житті.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 лютого для Раків
Раки досі переживають через нерозділене кохання. Астрологи кажуть, щоб ви чимшвидше відпускали людину, аби впустити у своє життя нові почуття.
Лев (21 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 28 лютого для Левів
Леви зараз відвертають свою увагу від головних моментів у житті. Ви зовсім не на тому сконцентровані. Перемістіть свій фокус трошки в іншу сторону.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 28 лютого для Дів
Дівам трохи складно приділяти достатньо часу всім сферам життя. Тому ви не можете досягнути бажаних результатів у жодній. Астрологи кажуть, що потрібно пропрацювати витримку й уважність.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 лютого для Терезів
Терезам дуже важливо отримувати похвалу. Інакше ви вважаєте, що усі старання є марними. Поговоріть про це з близькими, щоб вони частіше говорили приємні слова.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів
Зараз Скорпіони можуть трохи не розуміти своїх емоцій. Астрологи кажуть, щоб ви не переживали, адже це абсолютно нормально. Просто у житті почався період трансформацій, який триватиме ще недовго.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 лютого для Стрільців
Останнім часом Стрільці нічого не встигають. Це, зокрема, пов'язане з тим, що ви не дотримуєтесь здорового способу життя. Поганий сон, шкідлива їжа, відсутність спорту та алкоголь негативно впливають на організм.
Козоріг (22 грудня – 22 січня)
Гороскоп на 28 лютого для Козорогів
Козороги хочуть втекти від реальності. Світ все частіше вражає своєю неймовірною жорстокістю. Астрологи радять поїхати кудись далеко на деякий час, щоб залишитися наодинці з думками.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв
У Водоліїв сьогодні буде прекрасний день. Давно до вас не приходив такий чудовий настрій. Поділіться ним з навколишнім світом, не сидіть вдома.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 лютого для Риб
Рибам поки складно проявляти себе на максимум у новому колективі. Невпевненість зараз виграє, однак астрологи кажуть, що це ненадовго. Вам потрібно ще трохи часу, щоб освоїтися.