Детальніше про те, що доля підготувала для цих та інших знаків зодіаку, читайте у щоденному гороскопі LifeStyle 24. Діліться прогнозом з близькими.

Цікаво Які знаки зодіаку не вірять у дружбу

Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 28 лютого для Овнів

Овни, не будьте такими нудними. Своєю поведінкою ви лише відлякуєте людей, а друзі взагалі не розуміють, що відбувається. Не варто відхиляти цікаві пропозиції та уникати веселих моментів у житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 28 лютого для Тельців

Зараз Тельцям варто більше часу проводити зі сім'єю. Рідні допоможуть вам пережити складне розставання з коханою людиною. Крім того, вони можуть дати цінні поради, які згодяться у майбутньому.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 28 лютого для Близнюків

Близнюки, вам не можна опускати носа. Не дайте сумнівам та поганим думкам взяти гору. Лише завдяки витримці ви зможете пройти цей складний етап у житті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 28 лютого для Раків

Раки досі переживають через нерозділене кохання. Астрологи кажуть, щоб ви чимшвидше відпускали людину, аби впустити у своє життя нові почуття.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 28 лютого для Левів

Леви зараз відвертають свою увагу від головних моментів у житті. Ви зовсім не на тому сконцентровані. Перемістіть свій фокус трошки в іншу сторону.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 28 лютого для Дів

Дівам трохи складно приділяти достатньо часу всім сферам життя. Тому ви не можете досягнути бажаних результатів у жодній. Астрологи кажуть, що потрібно пропрацювати витримку й уважність.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 28 лютого для Терезів

Терезам дуже важливо отримувати похвалу. Інакше ви вважаєте, що усі старання є марними. Поговоріть про це з близькими, щоб вони частіше говорили приємні слова.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів

Зараз Скорпіони можуть трохи не розуміти своїх емоцій. Астрологи кажуть, щоб ви не переживали, адже це абсолютно нормально. Просто у житті почався період трансформацій, який триватиме ще недовго.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 28 лютого для Стрільців

Останнім часом Стрільці нічого не встигають. Це, зокрема, пов'язане з тим, що ви не дотримуєтесь здорового способу життя. Поганий сон, шкідлива їжа, відсутність спорту та алкоголь негативно впливають на організм.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 28 лютого для Козорогів

Козороги хочуть втекти від реальності. Світ все частіше вражає своєю неймовірною жорстокістю. Астрологи радять поїхати кудись далеко на деякий час, щоб залишитися наодинці з думками.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв

У Водоліїв сьогодні буде прекрасний день. Давно до вас не приходив такий чудовий настрій. Поділіться ним з навколишнім світом, не сидіть вдома.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 28 лютого для Риб

Рибам поки складно проявляти себе на максимум у новому колективі. Невпевненість зараз виграє, однак астрологи кажуть, що це ненадовго. Вам потрібно ще трохи часу, щоб освоїтися.