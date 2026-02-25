Четвер буде сповнений сюрпризів. Сьогодні з багатьма трапляться приємні несподіванки, розповідає Astrology.

Гороскоп на 26 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 26 лютого для Овнів

Овнам важливо вийти із зони комфорту. Світ готує багато сюрпризів. Лиш потрібно виглянути за "двері".

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 26 лютого для Тельців

Очікуйте на приємні події упродовж всього тижня. Астрологи радять бути відкритими до нових знайомств.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 26 лютого для Близнюків

Сьогодні важливо розібратися з усіма справами, які набралися упродовж тижня. В жодному разі не відкладайте їх на наступний понеділок.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 26 лютого для Раків

На Раків очікує несподівано приємний день на роботі. Вони побачать, що до їхніх слів дослухаються. Це неабияк потішить.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 26 лютого для Левів

Перестаньте бути аж надто гордими в розмові з другою половинкою. Це сильно відштовхує. Піклуйтеся більше про кохану людину.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 26 лютого для Дів

Зовсім скоро Діви почують важливу інформацію, яка допоможе їм прийняти правильне рішення. День також не обійдеться без курйозних ситуацій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 26 лютого для Терезів

Сьогодні не найкращий день для авантюрних пропозицій. Може бути весело, але потім ви будете шкодувати про своє рішення. Краще заплануйте щось авантюрне на вихідні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 26 лютого для Скорпіонів

Скорпіонам потрібно нарешті добряче відпочити. Зорі допоможуть відпустити усі образи, які накопичилися упродовж тижня. Вони підкажуть, як правильно діяти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 26 лютого для Стрільців

Приготуйтеся до великої кількості компліментів. Сьогодні до вас буде прикута увага протилежної статі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 26 лютого для Козорогів

Козорогам радять взятися за справу, яку вони тривалий час відкладають. Можливо, саме вона і є ключем до вашого успіху.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 26 лютого для Водоліїв

Астрологи вважають, що у найближчий місяць Водолії отримають пропозицію підвищення на роботі. Керівництво оцінило вашу роботу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 26 лютого для Риб

Чарівний період вже зовсім скоро розпочнеться для Риб. Вони нарешті відчують, що фортуна на їхньому боці. Особливі сюрпризи очікують на самотніх представників цього знаку зодіаку.