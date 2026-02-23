Дорогі Терези, з вами можуть трапитися події, які змінять життя на до та після, розповідає Chatelaine.

Лев

Гороскоп для Левів

Останні тижні у Левів минули аж надто напружено. Але темна смуга нарешті підходить до завершення. Астрологи рекомендують поїхати у невеличку подорож, яка допоможе вирватися з рутини. Зараз важливо трішки відсторонитися від звичайного ритму. І лише так ви побачите напрямок, по якому потрібно рухатися далі.

Терези

Гороскоп для Терезів

Дорогі Терези, настав час чесно відповісти, що вам не подобається у стосунках з коханою людиною. Зараз важливо бути щирим один з одним. Зорі допоможуть розібратися з усіма проблемами та підштовхнуть вас до нового етапу в стосунках. Скористайтеся цією можливістю.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Всесвіт ще раз нагадує: мріяти це добре, але потрібно все підкріплювати діями. Цього тижня важливо записати свої цілі на подальші кілька місяців. Зорі допоможуть на цьому шляху. Але важливо самостійно зробити перший крок.