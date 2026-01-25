Астрологи закликають бути обережними зі словами. Образити дуже легко, а от налагодити потім стосунки – це вже проблема, розповідає Astrology.
Гороскоп на 25 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 25 січня для Овнів
Спонтанні ідеї допоможуть зробити цю неділю незабутньою. А на когось з Овнів очікує справді цікаве знайомство.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 25 січня для Тельців
Сьогодні Тельці матимуть достатньо уваги від протилежної статі. Однак не варто фліртувати, якщо у вас вже є друга половинка.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 25 січня для Близнюків
Комунікабельність – одна з прекрасних рис Близнюків. Сьогодні трапиться ситуація, де саме ця риса сильно вам допоможе.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 25 січня для Раків
Плани – не та річ, якою потрібно ділитися з усіма навколо. Зорі радять залишити ваші наміри в секреті.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 25 січня для Левів
Астрологи впевнені, що найближчим часом хтось організує для Левів побачення-сюрприз. Ви будете щиро здивовані.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 25 січня для Дів
У Дів буде справді спокійний день. Астрологи радять добре відпочити та набратися сил перед новим тижнем.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 25 січня для Терезів
Вам завжди легко знайти спільну мову з незнайомцями. Але не на всі пригоди варто погоджуватися. Навіть якщо спершу варіант виглядає досить цікаво.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 25 січня для Скорпіонів
Зорі радять, аби ви не забували час від часу спілкуватися з рідними. Вони чекають на ваш дзвінок.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 25 січня для Стрільців
Астрологи рекомендують скласти подальші плани на 2026 рік. Одна з цілей має бути пріоритетною.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 25 січня для Козорогів
Козорогам варто добряче відпочити. Сьогодні відкладіть всі важливі справи в бік та дозвольте собі розслабитися.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 25 січня для Водоліїв
Сімейна прогулянка – прекрасний варіант, як провести неділю. Це допоможе вам перезавантажитися.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 25 січня для Риб
Деякі невдачі можуть сильно засмутити. Але важливо набратися сил, аби зробити ще одну спробу.