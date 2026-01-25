Астрологи закликають бути обережними зі словами. Образити дуже легко, а от налагодити потім стосунки – це вже проблема, розповідає Astrology.

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 січня для Овнів

Спонтанні ідеї допоможуть зробити цю неділю незабутньою. А на когось з Овнів очікує справді цікаве знайомство.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 січня для Тельців

Сьогодні Тельці матимуть достатньо уваги від протилежної статі. Однак не варто фліртувати, якщо у вас вже є друга половинка.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 січня для Близнюків

Комунікабельність – одна з прекрасних рис Близнюків. Сьогодні трапиться ситуація, де саме ця риса сильно вам допоможе.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 січня для Раків

Плани – не та річ, якою потрібно ділитися з усіма навколо. Зорі радять залишити ваші наміри в секреті.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 25 січня для Левів

Астрологи впевнені, що найближчим часом хтось організує для Левів побачення-сюрприз. Ви будете щиро здивовані.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 25 січня для Дів

У Дів буде справді спокійний день. Астрологи радять добре відпочити та набратися сил перед новим тижнем.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 січня для Терезів

Вам завжди легко знайти спільну мову з незнайомцями. Але не на всі пригоди варто погоджуватися. Навіть якщо спершу варіант виглядає досить цікаво.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 січня для Скорпіонів

Зорі радять, аби ви не забували час від часу спілкуватися з рідними. Вони чекають на ваш дзвінок.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 січня для Стрільців

Астрологи рекомендують скласти подальші плани на 2026 рік. Одна з цілей має бути пріоритетною.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 січня для Козорогів

Козорогам варто добряче відпочити. Сьогодні відкладіть всі важливі справи в бік та дозвольте собі розслабитися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 січня для Водоліїв

Сімейна прогулянка – прекрасний варіант, як провести неділю. Це допоможе вам перезавантажитися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 січня для Риб

Деякі невдачі можуть сильно засмутити. Але важливо набратися сил, аби зробити ще одну спробу.