Попри все, існує трійка, яка може бути як чарівною, так і просто нестерпною. Але тим вони й прекрасні, розповідає 24 Канал з посиланням на People.

Які знаки зодіаку можуть бути сильно нестерпними?

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони вміють викликати сильні емоції. І не всім це подобається. Їх проникливий погляд часто змушує почуватися некомфортно.

Вони також схильні говорити правду про людину, якою б вона не була. Але самим Скорпіонам неприємно, коли хтось застосує цей прийом проти них.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Козорогів часто вважають надто серйозними або беземоційними. Перебуваючи під впливом Сатурну, вони цілком природно віддають перевагу стабільності та відповідальності. Це може створювати певну дистанцію і дратувати.

Хтось навіть вважає, що Козороги занадто холодні. Але це до того моменту, доки вони не відкриються по-справжньому. За цією "стіною" ховається глибока відданість та любов.

Овен

Гороскоп для Овнів

Астрологи виділяють ще й Овнів. Вплив Марсу робить їх особливо енергійними, а інколи – просто нестерпними. Овни не люблять програвати, а їхній запальний характер може проявитися ні з того ні з сього. Люди, які цінують спокій, часто вважають їх нестерпними та агресивними.