Якщо хтось очікував на знак вище, то ось він і є. Тільки астрологи ще раз повторюють: тут багато що залежить саме від вас, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

Кому стане легше ближче до кінця січня?

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Початок цього тижня може відчуватися ще досить важко. Можливо, навіть доведеться переглядати деякі фінансові плани. Астрологи радять ретельно прорахувати усі витрати, щоб не повторити помилки з минулого. Надзвичайно важливо виявити, що забирає у вас надто багато сил та грошей. Від цього потрібно відмовитися. І далі стане легше.

Рак

Гороскоп для Раків

Стосунки з друзями або колегами стануть дещо напруженими. Цього разу зорі змусять вас чітко окреслити межі. Це може бути непросто, але критично важливо. Говоріть про ваші проблеми, а не йдіть на самопожертву. Найважливіше, що вас таки почують. І вже друга половина цього тижня пройде в атмосфері чесних розмов та примирення.

Овен

Гороскоп для Овнів

Вже цього тижня Овни можуть усвідомити, що взяли на себе аж надто багато. У вас амбітні плани щодо зміни життя ще з минулого року, але неможливо зробити все й одразу.

Молодик у Козорозі може спровокувати ще й непотрібні конфлікти. І зараз надзвичайно важливо не реагувати імпульсивно. Якщо лунає критика у ваш бік, то шукайте рішення, а не виправдання та крик. Відчуваєте злість? Дайте собі час охолонути. Вже після 18 січня ви відчуєте полегшення.