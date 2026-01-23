Якщо початок тижня був справді складним – нічого страшного. Його ще можна врятувати. Ось що потрібно зробити, розповідають у Made In Vilnius.

Читайте також Доля дарує шанс 2 знакам зодіаку: у них починається етап процвітання

Що потрібно зробити до кінця тижня?

Овен

Гороскоп для Овнів

Найважливіше завдання для Овнів до кінця тижня – завершити те, що давно відкладаєте. У вас завжди багато енергії. Але вона розсіюється, коли Овни беруться за щось нове, не закінчивши старе. Це може бути завдання на роботі, важлива розмова чи рішення, яке постійно відкладаєте. Тож завершіть те, що "висить" в повітрі. І ви відчуєте полегшення.

Рак

Гороскоп для Раків

До кінця тижня Ракам важливо нарешті озвучити те, чого вони насправді потребують. Цей знак зодіаку любить дбати про інших, але часто забуває про свої потреби. Так накопичується втома та образи.

Одна чесна розмова здатна покращити атмосферу в стосунках, родині чи навіть на роботі. І найголовніше – вам стане легше.

Терези

Гороскоп для Терезів

Терези можуть довго вагатися та шукати ідеальний варіант. Але саме зараз зволікання можуть коштувати аж надто дорого. Якщо ви не зробите вибір до кінця тижня, то ситуація може вирішитися без вас. І не так, як би вам хотілося. Важливо прийняти те рішення, яке принесе внутрішній спокій.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Козорогам потрібно до кінця тижня сповільнитися та нарешті нормально відпочити. Ви надто довго працюєте на максимумі. І, мабуть, забули, що тіло та розум мають свій ресурс.

Якщо зможете зменшити обсяг роботи та відмовитися від зайвого навантаження, то врятуєте не лише цей тиждень, але й подальший місяць.