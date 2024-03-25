Тельці, наприклад, зараз неймовірно щасливі у стосунках, а Леви шукають нові знайомства. Усі деталі дізнавайтеся у щоденному гороскопі LifeStyle 24.

Про кого йдеться Ці 4 знаки зодіаку – помішані на грошах

Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 березня для Овнів

Понеділок в Овнів розпочнеться тривожно. Астрологи кажуть, щоб ви були обачними, адже так пройде й весь тиждень. Тому доведеться понервувати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 березня для Тельців

Тельці насолоджуються гармонією, яка зараз панує у романтичних стосунках. Щира розмова з партнером допомогла вам віднайти баланс та спокій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 березня для Близнюків

Близнюкам катастрофічно не вистачає часу. Сьогодні ви зноситимете все на своєму шляху, аби встигнути зробити заплановані справи до ночі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 березня для Раків

У Раків були хороші вихідні, а от понеділок вас точно не потішить. День зіпсують ще з самого ранку, неприємності чекатимуть на кожному кроці.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 25 березня для Левів

Леви потребують більше знайомств. Астрологи радять не сидіти вдома, а піти кудись, щоб зустріти цікавих людей та, можливо, навіть майбутніх друзів.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 березня для Дів

Діви сьогодні підуть з роботи трохи швидше, адже ввечері на представників цього знаку зодіаку чекає романтичне побачення. Все пройде чудово.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 березня для Терезів

Терезам бракує сміливості. Саме через це ви втрачаєте багато можливостей у житті. Шукайте необхідні сили, щоб урізноманітнити свою буденність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 березня для Скорпіонів

Скорпіони дуже шкодують про нещодавній вчинок, однак вернути час назад неможливо. Не картайте себе настільки сильно, щирих вибачень достатньо.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 березня для Стрільців

Стрільці, не довіряйте сьогодні нікому, навіть найближчим людям. Покладайтеся лише не свої відчуття та інтуїцію, щоб не потрапити в халепу.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 березня для Козорогів

Хаотичний день чекає на Козорогів. Представники цього знаку зодіаку постійно забуватимуть про важливі справи, чим дуже розізлять своє оточення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 березня для Водоліїв

Останнім часом Водолії лише те й роблять, що чекають на кохання всього життя. Однак астрологи радять не сильно забивати собі цим голову.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 березня для Риб

Риби заздрять людям, які люблять спонтанність, та хочуть цьому навчитися. Можливо, у вас все вдасться, якщо докласти більше зусиль.