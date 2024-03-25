Тельці, наприклад, зараз неймовірно щасливі у стосунках, а Леви шукають нові знайомства. Усі деталі дізнавайтеся у щоденному гороскопі LifeStyle 24.

Про кого йдеться Ці 4 знаки зодіаку – помішані на грошах

Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 25 березня для Овнів

Понеділок в Овнів розпочнеться тривожно. Астрологи кажуть, щоб ви були обачними, адже так пройде й весь тиждень. Тому доведеться понервувати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 25 березня для Тельців

Тельці насолоджуються гармонією, яка зараз панує у романтичних стосунках. Щира розмова з партнером допомогла вам віднайти баланс та спокій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 25 березня для Близнюків

Близнюкам катастрофічно не вистачає часу. Сьогодні ви зноситимете все на своєму шляху, аби встигнути зробити заплановані справи до ночі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 25 березня для Раків

У Раків були хороші вихідні, а от понеділок вас точно не потішить. День зіпсують ще з самого ранку, неприємності чекатимуть на кожному кроці.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 25 березня для Левів

Леви потребують більше знайомств. Астрологи радять не сидіти вдома, а піти кудись, щоб зустріти цікавих людей та, можливо, навіть майбутніх друзів.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 25 березня для Дів

Діви сьогодні підуть з роботи трохи швидше, адже ввечері на представників цього знаку зодіаку чекає романтичне побачення. Все пройде чудово.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 25 березня для Терезів

Терезам бракує сміливості. Саме через це ви втрачаєте багато можливостей у житті. Шукайте необхідні сили, щоб урізноманітнити свою буденність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 25 березня для Скорпіонів

Скорпіони дуже шкодують про нещодавній вчинок, однак вернути час назад неможливо. Не картайте себе настільки сильно, щирих вибачень достатньо.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 25 березня для Стрільців

Стрільці, не довіряйте сьогодні нікому, навіть найближчим людям. Покладайтеся лише не свої відчуття та інтуїцію, щоб не потрапити в халепу.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 25 березня для Козорогів

Хаотичний день чекає на Козорогів. Представники цього знаку зодіаку постійно забуватимуть про важливі справи, чим дуже розізлять своє оточення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 25 березня для Водоліїв

Останнім часом Водолії лише те й роблять, що чекають на кохання всього життя. Однак астрологи радять не сильно забивати собі цим голову.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 25 березня для Риб

Риби заздрять людям, які люблять спонтанність, та хочуть цьому навчитися. Можливо, у вас все вдасться, якщо докласти більше зусиль.