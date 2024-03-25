Тельцы, например, сейчас невероятно счастливы в отношениях, а Львы ищут новые знакомства. Все детали узнавайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.
О ком идет речь Эти 4 знака зодиака – помешаны на деньгах
Гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 25 марта для Овнов
Понедельник у Овнов начнется тревожно. Астрологи говорят, чтобы вы были осмотрительными, ведь так пройдет и вся неделя. Поэтому придется понервничать.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 25 марта для Тельцов
Тельцы наслаждаются гармонией, которая сейчас царит в романтических отношениях. Искренний разговор с партнером помог вам найти баланс и спокойствие.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 25 марта для Близнецов
Близнецам катастрофически не хватает времени. Сегодня вы будете сносить все на своем пути, чтобы успеть сделать запланированные дела до ночи.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 25 марта для Раков
У Раков были хорошие выходные, а вот понедельник вас точно не порадует. День испортят еще с самого утра, неприятности будут поджидать на каждом шагу.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 25 марта для Львов
Львы нуждаются в большем количестве знакомств. Астрологи советуют не сидеть дома, а пойти куда-то, чтобы встретить интересных людей и, возможно, даже будущих друзей.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 25 марта для Дев
Девы сегодня уйдут с работы немного быстрее, ведь вечером представителей этого знака зодиака ждет романтическое свидание. Все пройдет замечательно.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 25 марта для Весов
Весам не хватает смелости. Именно поэтому вы теряете много возможностей в жизни. Ищите необходимые силы, чтобы разнообразить свою обыденность.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 25 марта для Скорпионов
Скорпионы очень жалеют о недавнем поступке, однако вернуть время назад невозможно. Не корите себя настолько сильно, искренних извинений достаточно.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 25 марта для Стрельцов
Стрельцы, не доверяйте сегодня никому, даже самым близким людям. Полагайтесь лишь не свои ощущения и интуицию, чтобы не попасть впросак.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 25 марта для Козерогов
Хаотичный день ждет Козерогов. Представители этого знака зодиака постоянно будут забывать о важных делах, чем очень разозлят свое окружение.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 25 марта для Водолеев
В последнее время Водолеи только и делают, что ждут любовь всей жизни. Однако астрологи советуют не сильно забивать себе этим голову.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 25 марта для Рыб
Рыбы завидуют людям, которые любят спонтанность, и хотят этому научиться. Возможно, у вас все удастся, если приложить больше усилий.