Тельцы, например, сейчас невероятно счастливы в отношениях, а Львы ищут новые знакомства. Все детали узнавайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.

О ком идет речь Эти 4 знака зодиака – помешаны на деньгах

Гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 25 марта для Овнов

Понедельник у Овнов начнется тревожно. Астрологи говорят, чтобы вы были осмотрительными, ведь так пройдет и вся неделя. Поэтому придется понервничать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 25 марта для Тельцов

Тельцы наслаждаются гармонией, которая сейчас царит в романтических отношениях. Искренний разговор с партнером помог вам найти баланс и спокойствие.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 25 марта для Близнецов

Близнецам катастрофически не хватает времени. Сегодня вы будете сносить все на своем пути, чтобы успеть сделать запланированные дела до ночи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 25 марта для Раков

У Раков были хорошие выходные, а вот понедельник вас точно не порадует. День испортят еще с самого утра, неприятности будут поджидать на каждом шагу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 25 марта для Львов

Львы нуждаются в большем количестве знакомств. Астрологи советуют не сидеть дома, а пойти куда-то, чтобы встретить интересных людей и, возможно, даже будущих друзей.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 25 марта для Дев

Девы сегодня уйдут с работы немного быстрее, ведь вечером представителей этого знака зодиака ждет романтическое свидание. Все пройдет замечательно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 25 марта для Весов

Весам не хватает смелости. Именно поэтому вы теряете много возможностей в жизни. Ищите необходимые силы, чтобы разнообразить свою обыденность.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 25 марта для Скорпионов

Скорпионы очень жалеют о недавнем поступке, однако вернуть время назад невозможно. Не корите себя настолько сильно, искренних извинений достаточно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 25 марта для Стрельцов

Стрельцы, не доверяйте сегодня никому, даже самым близким людям. Полагайтесь лишь не свои ощущения и интуицию, чтобы не попасть впросак.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 25 марта для Козерогов

Хаотичный день ждет Козерогов. Представители этого знака зодиака постоянно будут забывать о важных делах, чем очень разозлят свое окружение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 25 марта для Водолеев

В последнее время Водолеи только и делают, что ждут любовь всей жизни. Однако астрологи советуют не сильно забивать себе этим голову.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 25 марта для Рыб

Рыбы завидуют людям, которые любят спонтанность, и хотят этому научиться. Возможно, у вас все удастся, если приложить больше усилий.