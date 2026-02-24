На декого з нас очікує приємний та безтурботний день, розповідає Astrology.

Читайте також 3 знаки зодіаку відчують шалену удачу вже наприкінці лютого

Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 лютого для Овнів

На початку тижня Овни дозволили собі розслабитися, але зараз потрібно набирати оберти. Постарайтеся не тиснути зайвий раз на колег на роботі. Непорозуміння можна легко владнати лагідним жартом.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 лютого для Тельців

Тельці справляться з хаосом, який вируватиме навколо вже вранці. Сьогодні сприятливий день, аби запланувати літню поїздку. Не обов'язково все негайно бронювати. Принаймні виділіть кілька пріоритетних варіантів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 лютого для Близнюків

Весна вже близько. І Близнюки добре це відчувають. Настрій сьогодні прекрасний, а робочий мине легко та без зайвих проблем. Єдине – не розкидуйтеся обіцянками.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 лютого для Раків

Сьогодні рідні можуть нагадати про себе. У будь-якому випадку не забувайте про власні потреби. Вам вкрай важливо не перевантажувати себе чужими емоціями.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 24 лютого для Левів

Левам доведеться увімкнути свої таланти. Зорі підказують, що пора діяти сміливіше і не чекати ідеального моменту. В стосунках проявіть турботу. Кохана людина потребуватиме вашої підтримки.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 24 лютого для Дів

Зосередьтеся на добрих справах. Ввечері приділіть час улюбленим заняттям. Вам потрібно добре відпочити, адже подальший тиждень принесе ще ті сюрпризи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 лютого для Терезів

Сьогодні важливо не лінуватися. Астрологи рекомендують розібратися з усіма важливими справами вже цього тижня. Не варто відкладати їх на потім.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 лютого для Скорпіонів

Скорпіонам важливо працювати над власною самооцінкою. Ви здатні досягти значно більшого, якщо будете вірити в себе. Комплекси надто сильно впливають на ваше життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 лютого для Стрільців

На Стрільців очікує спокійний та приємний день. А кохана людина може потішити невеличким сюрпризом.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 лютого для Козорогів

Найближчими тижнями важливо проявити себе на роботі. Так Козороги зможуть вхопитися за можливість отримати підвищення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 лютого для Водоліїв

Сьогодні важливо провести більше часу на свіжому повітрі. Ви маєте над чим подумати. Краще сьогодні не відволікатися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 лютого для Риб

Рибам потрібно ретельніше стежити за власними витратами. Є ризик вийти за межі бюджету.