Детальніше про те, що чекає цих та інших знаків зодіаку, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу. Можливо, саме вам сьогодні пощастить.

Справжня казка Цей знак зодіаку зустріне кохання у новорічну ніч

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 грудня для Овнів

Сьогодні Овни потраплять у складну життєву ситуацію. Ви будете ще довго боротися з наслідками, тож запасайтеся терпінням. 2024 рік почнеться не зовсім так, як ви хотіли.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 грудня для Тельців

Тельцям зараз необхідно більше часу проводити з сім'єю, адже попереду новорічні та різдвяні свята. Можете організувати якусь родинну подорож. Зміна місця перебування допоможе забути про щоденні проблеми на деякий час.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 грудня для Близнюків

Астрологи рекомендують Близнюкам перестати шукати комплекси в собі. Ви забагато уваги приділяєте зовнішності. Ба більше, придумуєте зайві недоліки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 грудня для Раків

Раки вже дуже давно не відчували себе потрібними. Представникам цього знаку зодіаку хочеться ніжності, тепла, любові та турботи. Однак найближчим часом ситуація в особистому житті, найімовірніше, не зміниться.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 24 грудня для Левів

Левам потрібно менше часу проводити на роботі. Знаєте, як кажуть: "всіх грошей світу не заробиш". Ваш організм потребує відпочинку, тож не варто знущатися з себе.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 24 грудня для Дів

Дівам не вистачає адреналіну. Тому, можливо, найближчим часом представники цього знаку зодіаку наважаться на якийсь божевільний вчинок. Однак астрологи рекомендують не переходити межі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 грудня для Терезів

Сьогодні Терези відчуватимуть справжнє щастя. Також представники цього знаку зодіаку зможуть похвалити себе, адже виконали роботу на всі 100 відсотків.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 грудня для Скорпіонів

Скорпіонам потрібно чимшвидше з'їхати від батьків. Атмосфера в домі останнім часом негативно впливає на ваш морально-психологічний стан. Крім того, мама з татом вдаються до постійного контролю.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 грудня для Стрільців

Стрільців сьогодні чекає обман. Вам встромить ніж у спину близька людина. Представники цього знаку зодіаку не зможуть пробачити зраду, ба більше – захочуть помститися. Однак астрологи радять не гарячкувати.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 грудня для Козорогів

Козороги зовсім забули, що таке любов та повага до себе. Приділяйте більше уваги власним бажанням. Не потрібно дарувати тепло лише людям, які вас оточують.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 грудня для Водоліїв

Водолії думають над тим, щоб відправитися у якусь теплу країну та знайти там комфортне місце для роботи. Вони надіються, що такі зміни допоможуть підвищити продуктивність.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 грудня для Риб

Рибам необхідно жити в моменті, а не думати про минуле. Забудьте про те, що сталося декілька років тому, краще складіть плани на наступний рік.