Подробнее о том, что ждет этих и других знаков зодиака, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Возможно, вам сегодня повезет.

Настоящая сказка Этот знак зодиака встретит любовь в новогоднюю ночь

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 24 декабря для Овнов

Сегодня Овны попадут в сложную жизненную ситуацию. Вы будете еще долго бороться с последствиями, поэтому запасайтесь терпением. 2024 год начнется не совсем так, как вы хотели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 24 декабря для Тельцов

Тельцам сейчас нужно больше времени проводить с семьей, ведь впереди новогодние и рождественские праздники. Можете организовать какое-нибудь семейное путешествие. Смена места пребывания поможет забыть о ежедневных проблемах на некоторое время.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 24 декабря для Близнецов

Астрологи рекомендуют Близнецам перестать искать комплексы в себе. Вы слишком много внимания уделяете внешности. Более того, придумываете лишние недостатки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 24 декабря для Раков

Раки уже давно не чувствовали себя нужными. Представителям этого знака зодиака хочется нежности, тепла, любви и заботы. Однако в ближайшее время ситуация в личной жизни, вероятнее всего, не изменится.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 24 декабря для Львов

Львам нужно меньше времени проводить на работе. Знаете, как говорят: "всех денег мира не заработаешь". Ваш организм нуждается в отдыхе, поэтому не стоит издеваться над собой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 24 декабря для Дев

Девам не хватает адреналина. Поэтому, возможно, в ближайшее время представители этого знака зодиака отважатся на какой-то безумный поступок. Однако астрологи рекомендуют не переходить границы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 24 декабря для Весов

Сегодня Весы будут испытывать истинное счастье. Также представители этого знака зодиака смогут похвалить себя, выполнив работу на все 100 процентов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 24 декабря для Скорпионов

Скорпионам нужно поскорее съехать от родителей. Атмосфера в доме в последнее время негативно влияет на ваше морально-психологическое состояние. Кроме того, мама с папой прибегают к постоянному контролю.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 24 декабря для Стрельцов

Стрельцов сегодня ждет обман. Вам воткнет нож в спину близкий человек. Представители этого знака зодиака не смогут простить измену, более того – захотят отомстить. Однако астрологи советуют не горячиться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козорогов

Гороскоп на 24 декабря для Козерогов

Козероги совсем забыли, что такое любовь и уважение к себе. Уделяйте больше внимания собственным желаниям. Не нужно дарить тепло только людям, которые вас окружают.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 24 декабря для Водолеев

Водолеи думают над тем, чтобы отправиться в какую-нибудь теплую страну и найти там комфортное место для работы. Они надеются, что подобные изменения помогут повысить производительность.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для рыб

Гороскоп на 24 декабря для Рыб

Рыбам необходимо жить в моменте, а не думать о прошлом. Забудьте о случившемся несколько лет назад, лучше составьте планы на следующий год.