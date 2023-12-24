Подробнее о том, что ждет этих и других знаков зодиака, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Возможно, вам сегодня повезет.

Настоящая сказка Этот знак зодиака встретит любовь в новогоднюю ночь

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 декабря для Овнов

Сегодня Овны попадут в сложную жизненную ситуацию. Вы будете еще долго бороться с последствиями, поэтому запасайтесь терпением. 2024 год начнется не совсем так, как вы хотели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 декабря для Тельцов

Тельцам сейчас нужно больше времени проводить с семьей, ведь впереди новогодние и рождественские праздники. Можете организовать какое-нибудь семейное путешествие. Смена места пребывания поможет забыть о ежедневных проблемах на некоторое время.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 декабря для Близнецов

Астрологи рекомендуют Близнецам перестать искать комплексы в себе. Вы слишком много внимания уделяете внешности. Более того, придумываете лишние недостатки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 декабря для Раков

Раки уже давно не чувствовали себя нужными. Представителям этого знака зодиака хочется нежности, тепла, любви и заботы. Однако в ближайшее время ситуация в личной жизни, вероятнее всего, не изменится.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 24 декабря для Львов

Львам нужно меньше времени проводить на работе. Знаете, как говорят: "всех денег мира не заработаешь". Ваш организм нуждается в отдыхе, поэтому не стоит издеваться над собой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 декабря для Дев

Девам не хватает адреналина. Поэтому, возможно, в ближайшее время представители этого знака зодиака отважатся на какой-то безумный поступок. Однако астрологи рекомендуют не переходить границы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 декабря для Весов

Сегодня Весы будут испытывать истинное счастье. Также представители этого знака зодиака смогут похвалить себя, выполнив работу на все 100 процентов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 декабря для Скорпионов

Скорпионам нужно поскорее съехать от родителей. Атмосфера в доме в последнее время негативно влияет на ваше морально-психологическое состояние. Кроме того, мама с папой прибегают к постоянному контролю.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 24 декабря для Стрельцов

Стрельцов сегодня ждет обман. Вам воткнет нож в спину близкий человек. Представители этого знака зодиака не смогут простить измену, более того – захотят отомстить. Однако астрологи советуют не горячиться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 декабря для Козерогов

Козероги совсем забыли, что такое любовь и уважение к себе. Уделяйте больше внимания собственным желаниям. Не нужно дарить тепло только людям, которые вас окружают.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 24 декабря для Водолеев

Водолеи думают над тем, чтобы отправиться в какую-нибудь теплую страну и найти там комфортное место для работы. Они надеются, что подобные изменения помогут повысить производительность.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 декабря для Рыб

Рыбам необходимо жить в моменте, а не думать о прошлом. Забудьте о случившемся несколько лет назад, лучше составьте планы на следующий год.