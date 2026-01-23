Зорі сьогодні сприятимуть тим знакам зодіаку, які готові йти на сміливі рішення, розповідає Astrology.
Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 23 січня для Овнів
Майбутнє може лякати, але Овнам важливо відкинути сумніви у собі та почати діяти. Навіть величезна ціль починається з одного кроку. Зробіть його.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 23 січня для Тельців
Якщо смуток буквально заполонив ваше серце, навіть не думайте тримати його в собі далі. Потрібно поділитися хвилюваннями з близькими людьми. Вони допоможуть побороти проблему.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 23 січня для Близнюків
Близнюкам варто ризикнути. Скажіть "так" можливості, яку раніше відкладали через страх. Фортуна усміхнеться тим, хто не побоїться діяти.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 23 січня для Раків
Деякі ситуації вимагатимуть буквально миттєвих рішень. Ви навіть не встигнете захвилюватися. Зорі підказують, що Раки приймуть правильне рішення!
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 23 січня для Левів
Звичайна переписка може перейти в легку закоханість. Що буде далі – залежить саме від ваших рішень, дорогі Леви.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 23 січня для Дів
Фортуна усміхнеться Дівам сьогодні. Приємна несподіванка на роботі зробить настрій просто прекрасним на увесь день.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 23 січня для Терезів
Зорі просять представників цього знаку зодіаку нарешті повірити у свої вміння. Ви стільки всього не дозволяєте собі через сумніви. Настав час позбутися від них.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 23 січня для Скорпіонів
Дорогі Скорпіони, романтика – не та річ, яку потрібно згадувати раз на місяць. Постарайтеся працювати над цим кожного дня. Комплімент або спонтанні обійми – це ж легко.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 23 січня для Стрільців
Присвятіть цей день своїм потребам. Сходіть в кіно, повечеряйте в ресторані або просто купіть собі те, що давно хотіли.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 23 січня для Козорогів
Це буде напрочуд спокійна п'ятниця для Козорогів. Усі завдання вдасться закрити. І ви з легкістю увірветеся у вихідні.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 23 січня для Водоліїв
Не соромтеся говорити про свої досягнення. Ви довго над ними працювали, тому нічого поганого не буде, якщо похвалите себе.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 23 січня для Риб
П'ятниця для Риб буде днем рішучості. Вони зможуть змінити несприятливу ситуацію на свою користь.