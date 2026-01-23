Зорі сьогодні сприятимуть тим знакам зодіаку, які готові йти на сміливі рішення, розповідає Astrology.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 січня для Овнів

Майбутнє може лякати, але Овнам важливо відкинути сумніви у собі та почати діяти. Навіть величезна ціль починається з одного кроку. Зробіть його.

Гороскоп на 23 січня для Тельців

Якщо смуток буквально заполонив ваше серце, навіть не думайте тримати його в собі далі. Потрібно поділитися хвилюваннями з близькими людьми. Вони допоможуть побороти проблему.

Гороскоп на 23 січня для Близнюків

Близнюкам варто ризикнути. Скажіть "так" можливості, яку раніше відкладали через страх. Фортуна усміхнеться тим, хто не побоїться діяти.

Гороскоп на 23 січня для Раків

Деякі ситуації вимагатимуть буквально миттєвих рішень. Ви навіть не встигнете захвилюватися. Зорі підказують, що Раки приймуть правильне рішення!

Гороскоп на 23 січня для Левів

Звичайна переписка може перейти в легку закоханість. Що буде далі – залежить саме від ваших рішень, дорогі Леви.

Гороскоп на 23 січня для Дів

Фортуна усміхнеться Дівам сьогодні. Приємна несподіванка на роботі зробить настрій просто прекрасним на увесь день.

Гороскоп на 23 січня для Терезів

Зорі просять представників цього знаку зодіаку нарешті повірити у свої вміння. Ви стільки всього не дозволяєте собі через сумніви. Настав час позбутися від них.

Гороскоп на 23 січня для Скорпіонів

Дорогі Скорпіони, романтика – не та річ, яку потрібно згадувати раз на місяць. Постарайтеся працювати над цим кожного дня. Комплімент або спонтанні обійми – це ж легко.

Гороскоп на 23 січня для Стрільців

Присвятіть цей день своїм потребам. Сходіть в кіно, повечеряйте в ресторані або просто купіть собі те, що давно хотіли.

Гороскоп на 23 січня для Козорогів

Це буде напрочуд спокійна п'ятниця для Козорогів. Усі завдання вдасться закрити. І ви з легкістю увірветеся у вихідні.

Гороскоп на 23 січня для Водоліїв

Не соромтеся говорити про свої досягнення. Ви довго над ними працювали, тому нічого поганого не буде, якщо похвалите себе.

Гороскоп на 23 січня для Риб

П'ятниця для Риб буде днем рішучості. Вони зможуть змінити несприятливу ситуацію на свою користь.