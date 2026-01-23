Зорі сьогодні сприятимуть тим знакам зодіаку, які готові йти на сміливі рішення, розповідає Astrology.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 січня для Овнів

Майбутнє може лякати, але Овнам важливо відкинути сумніви у собі та почати діяти. Навіть величезна ціль починається з одного кроку. Зробіть його.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 січня для Тельців

Якщо смуток буквально заполонив ваше серце, навіть не думайте тримати його в собі далі. Потрібно поділитися хвилюваннями з близькими людьми. Вони допоможуть побороти проблему.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 січня для Близнюків

Близнюкам варто ризикнути. Скажіть "так" можливості, яку раніше відкладали через страх. Фортуна усміхнеться тим, хто не побоїться діяти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 січня для Раків

Деякі ситуації вимагатимуть буквально миттєвих рішень. Ви навіть не встигнете захвилюватися. Зорі підказують, що Раки приймуть правильне рішення!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 23 січня для Левів

Звичайна переписка може перейти в легку закоханість. Що буде далі – залежить саме від ваших рішень, дорогі Леви.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 23 січня для Дів

Фортуна усміхнеться Дівам сьогодні. Приємна несподіванка на роботі зробить настрій просто прекрасним на увесь день.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 січня для Терезів

Зорі просять представників цього знаку зодіаку нарешті повірити у свої вміння. Ви стільки всього не дозволяєте собі через сумніви. Настав час позбутися від них.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 січня для Скорпіонів

Дорогі Скорпіони, романтика – не та річ, яку потрібно згадувати раз на місяць. Постарайтеся працювати над цим кожного дня. Комплімент або спонтанні обійми – це ж легко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 січня для Стрільців

Присвятіть цей день своїм потребам. Сходіть в кіно, повечеряйте в ресторані або просто купіть собі те, що давно хотіли.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 січня для Козорогів

Це буде напрочуд спокійна п'ятниця для Козорогів. Усі завдання вдасться закрити. І ви з легкістю увірветеся у вихідні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 січня для Водоліїв

Не соромтеся говорити про свої досягнення. Ви довго над ними працювали, тому нічого поганого не буде, якщо похвалите себе.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 січня для Риб

П'ятниця для Риб буде днем рішучості. Вони зможуть змінити несприятливу ситуацію на свою користь.