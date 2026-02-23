Сьогодні важливо не лінуватися. Якщо проведете понеділок на позитивній хвилі, таким буде й увесь подальший тиждень, розповідає Astrology.

Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 лютого для Овнів

Зорі рекомендують Овнам зайнятися сьогодні чимось новим. Це сприятливий момент, аби почати освоювати медитацію. День явно запам'ятається своїми подіями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 лютого для Тельців

Сьогодні буде мало часу на відпочинок. Тельцям доведеться проявити свій талант та цілеспрямованість, щоб не влипнути в проблеми.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 лютого для Близнюків

Активний відпочинок допоможе Близнюкам підзарядитися. Тож за можливості після роботи підіть на невеличку пішу прогулянку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 лютого для Раків

Якщо перебуваєте в пошуках роботи, то найближчим часом очікуйте на низку цікавих пропозицій. День буде заклопотаний, але ви будете задоволені результатом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 23 лютого для Левів

Не варто надто довго думати над тим, що потрібно зробити. Сьогодні Всесвіт прихильний до тих знаків зодіаку, які діятимуть швидко.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 23 лютого для Дів

Важливо не витрачати сьогодні надто багато часу на соцмережі. Вони відіб'ють будь-яке бажання займатися роботою. А сьогодні важливо зосередитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 лютого для Терезів

Внутрішній голос допоможе обрати правильне рішення. Крім того, зовсім скоро симпатичний незнайомець покличе вас на побачення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 лютого для Скорпіонів

Близькі потішать несподіваним подарунком для Скорпіонів. Ви нарешті відчуєте, що всі справи поступово налагоджуються.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 лютого для Стрільців

Стрільці відчують нестримне бажання рухатися вперед. У стосунках додайте більше романтики та приємних несподіванок. Це зміцнить ваше кохання.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 лютого для Козорогів

Козороги сьогодні справляться з будь-якими труднощами. Всесвіт буде особливо прихильний до цього знаку зодіаку упродовж всього тижня.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 лютого для Водоліїв

Понеділок потрібно провести саме так, як ви того хочете. Найважливіше сьогодні – відновитися, бо тиждень буде насиченим.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 лютого для Риб

Останнім часом ви почали менше приділяти часу коханій людині. Зорі закликають вас виправити цю ситуацію, адже це може стати причиною неприємного конфлікту.