Астрологи радять в цей день знайти час на хобі та завдання, які приносять вам задоволення. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Овнів

Овнам треба добре подумати на своїми недоліками та знайти спосіб їх швидкого усунення. Намагайтеся не замикатися в собі та шукати в усьому комфортні рішення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Тельців

Астрологи радять Тельцям підтримувати гармонію в будь-яких відносинах, передусім у дружніх та романтичних. На адресу близької людини проявіть більше тактовності.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Близнюків

Близнюкам варто взятися за складення плану на найближчі тижні та місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями, завданнями.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Раків

Сьогодні астрологи не радять Ракам починати нові справи. Займайтеся сьогодні більше творчою діяльністю, більше відпочивайте та складайте плани на майбутнє.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Левів

Левів чекає в цей день незапланована мандрівка в інше місто. Сьогодні вдалий період для покупок: ви натрапите на великі знижки та знайдете увесь товар, який вам потрібний.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Дів

День сприятливий для планування діяльності та оцінки власного становища. Щоб встигнути виконати все задумане, рекомендується правильно розподілити свій час.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Терезів

Ймовірне зниження життєвих сил. Роздратування і втома можуть виявитися сильнішими, почуття тривоги може посилитися. Тільки вдома ви зможете знайти спокій і рівновагу почуттів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Скорпіонів

Скорпіонам важливо у цей день дотримуватися у всьому гармонії. Зорі прогнозують вам здійснення великої покупки про яку не варто всім розповідати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Стрільців

Стрільцям треба переглянути свій бюджет. Останнім часом ви витрачаєте занадто багато коштів, які вже зовсім скоро вам знадобляться для вагомої покупки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Козерогів

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Водоліїв

День варто провести вдома. Ввечері у вас раптово з'явиться настрій та наснага до звершення нових цілей.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 листопада 2021 для Риб

День для більшості представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Сьогодні добре б було виконувати побажання інших людей.