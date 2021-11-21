Астрологи советуют в этот день найти время на хобби и задания, которые приносят вам удовольствие. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Овнов

Овнам надо хорошо подумать над своими недостатками и найти способ их быстрого устранения. Старайтесь не замыкаться в себе и искать во всем комфортные решения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Тельцов

Астрологи советуют Тельцам поддерживать гармонию в любых отношениях, прежде всего в дружеских и романтических. В адрес близкого человека проявите больше тактичности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Близнецов

Близнецам стоит взяться за составление плана на ближайшие недели и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Раков

Сегодня астрологи не советуют Ракам начинать новые дела. Занимайтесь сегодня больше творческой деятельностью, больше отдыхайте и составляйте планы на будущее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Львов

Львов ждет в этот день незапланированное путешествие в другой город. Сегодня удачный период для покупок: вы наткнетесь на большие скидки и найдете весь товар, который вам нужен.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Дев

День благоприятен для планирования деятельности и оценки собственного положения. Чтобы успеть выполнить все задуманное, рекомендуется правильно распределить свое время.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Весов

Вероятное снижение жизненных сил. Раздражение и усталость могут оказаться сильнее, чувство тревоги может усилиться. Только дома вы сможете обрести покой и равновесие чувств.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Скорпионов

Скорпионам важно в этот день соблюдать во всем гармонию. Звезды прогнозируют вам совершение крупной покупки о которой не стоит всем рассказывать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Стрельцов

Стрельцам надо пересмотреть свой бюджет. В последнее время вы тратите слишком много средств, которые уже совсем скоро вам понадобятся для весомой покупки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Козерогов

Сегодня хороший день, чтобы побеспокоиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Водолеев

День стоит провести дома. Вечером у вас внезапно появится настроение и воодушевление к свершению новых целей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 ноября 2021 для Рыб

День для большинства представителей знака будет полон бодрой энергии и силы, направленной в позитивное русло. Сегодня хорошо бы было выполнять пожелания других людей.