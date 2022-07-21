Читайте також Вихідні у липні 2022: скільки днів українці відпочиватимуть на екваторі літа
Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Овнів
Сьогодні Овнів чекає гарний день. Зорі віщують вам підняття зарплати чи підвищення на посаді. В колективі ви також зможете себе досить достойно проявити.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Тельців
У Тельця вже тривалий час спостерігаються напружені стосунки з найкращою подругою. Наберіться сміливості та обговоріть нарешті те, що не дає вам дружити так сильно, як раніше.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Близнюків
Астрологи радять Близнюкам стежити за своєю репутацією на роботі. Слухайтеся керівництво та старайтеся виконувати всі завдання, про які вас просять.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Левів
Левам вперше за довгий період захочеться вийти кудись за межі квартири та почати вести соціальне життя.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Дів
Діви ще змушені будуть певний період зануритися в проблеми, які не дають вам спокійно жити. Якщо не можете закрити питання самостійно – попросіть допомоги в близьких.
Дивіться також Ніби щойно з пралки: як вивести неприємний запах з одягу
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Терезів
Терезам варто реально оцінити своє життя та не літати в хмарах. Перестаньте мріяти про щось неземне. Займіться чимось реальним та поставте собі мету, до якої будете впевнено йти.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Скорпіонів
Постарайтеся не лізти в цей день не в свої справи. Слідкуйте лише за своїм життям та дайте іншим людям можливість жити так, як вони цього хочуть.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Стрільців
Все найгірше вже позаду, тож ви зможете насолодитися новим періодом у своєму житті. Доля подарує вам те, на що ви так довго чекали.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Козерогів
Будьте впевненими у своїх силах та нічого не бійтеся. Довіряйте в цей день своїй інтуїції, вона підкаже вам, як треба правильно вчинити.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Водоліїв
Водолії маленькими кроками приближаються до своєї мрії. Вже сьогодні ви можете здійснити те, чого хотіла все життя.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 21 липня 2022 для Риб
День пройде спокійно, втім можливі деякі неприємності на роботі. Не витрачайте свою енергію на дурниці, які не принесуть вам жодної користі.