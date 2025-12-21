Саме 21 грудня станеться найдовша ніч та найкоротший день у році. Вже далі світловий день поступово зростатиме, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 грудня для Овнів

Вдалий момент для Овнів, аби оцінити весь 2025 рік. Запишіть собі щонайменше 3 речі, які хотілося б покращити.

Гороскоп на 21 грудня для Тельців

Як би не хотілося зробити деякі справи самому, але інколи краще покликати про допомогу. Командна робота завжди зближує партнерів.

Гороскоп на 21 грудня для Близнюків

Близнюки відчують натхнення на зміни у своєму житті. Не розгубіть цю енергію. Запишіть, що саме ви хочете змінити у 2026 році.

Гороскоп на 21 грудня для Раків

Сьогодні Раки потрошки сповільнюються. Тиждень був напруженим. А зараз нарешті настане момент добряче відпочити.

Гороскоп на 21 грудня для Левів

Сьогодні небажано ризикувати. Найбільша ніч у році натякає, що краще зануритися у спокійну атмосферу.

Гороскоп на 21 грудня для Дів

Що б не сталося, важливо мислити позитивно. Такий підхід допоможе в більшості непростих ситуаціях.

Гороскоп на 21 грудня для Терезів

Сьогодні явно не варто сваритися. Ніч буде особливо довгою, тому краще провести цей день без негативної енергії.

Гороскоп на 21 грудня для Скорпіонів

Настав момент звільнитися від зайвого. Важливо розставити пріоритети на 2026 рік.

Гороскоп на 21 грудня для Стрільців

Зорі радять Стрільцям провести активний день. Спорт допоможе викинути з голови негативні думки та перезавантажитися.

Гороскоп на 21 грудня для Козорогів

Козороги наближаються до нового етапу у житті. Тому ретельно подумайте, які свої звички ви хотіли б не брати з собою у 2026 рік.

Гороскоп на 21 грудня для Водоліїв

Сьогодні Всесвіт особливо прислухається до Водоліїв. Загадайте одне потаємне бажання і нікому його не говоріть. Воно обов'язково збудеться вже наступного року.

Гороскоп на 21 грудня для Риб

Що б не було, завжди залишайтеся на боці добре. Риби завжди є тим променем світла навіть у найтемнішу ніч.