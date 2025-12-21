Саме 21 грудня станеться найдовша ніч та найкоротший день у році. Вже далі світловий день поступово зростатиме, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 грудня для Овнів

Вдалий момент для Овнів, аби оцінити весь 2025 рік. Запишіть собі щонайменше 3 речі, які хотілося б покращити.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 грудня для Тельців

Як би не хотілося зробити деякі справи самому, але інколи краще покликати про допомогу. Командна робота завжди зближує партнерів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 грудня для Близнюків

Близнюки відчують натхнення на зміни у своєму житті. Не розгубіть цю енергію. Запишіть, що саме ви хочете змінити у 2026 році.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 грудня для Раків

Сьогодні Раки потрошки сповільнюються. Тиждень був напруженим. А зараз нарешті настане момент добряче відпочити.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 21 грудня для Левів

Сьогодні небажано ризикувати. Найбільша ніч у році натякає, що краще зануритися у спокійну атмосферу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 21 грудня для Дів

Що б не сталося, важливо мислити позитивно. Такий підхід допоможе в більшості непростих ситуаціях.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 грудня для Терезів

Сьогодні явно не варто сваритися. Ніч буде особливо довгою, тому краще провести цей день без негативної енергії.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 грудня для Скорпіонів

Настав момент звільнитися від зайвого. Важливо розставити пріоритети на 2026 рік.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 грудня для Стрільців

Зорі радять Стрільцям провести активний день. Спорт допоможе викинути з голови негативні думки та перезавантажитися.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 грудня для Козорогів

Козороги наближаються до нового етапу у житті. Тому ретельно подумайте, які свої звички ви хотіли б не брати з собою у 2026 рік.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 грудня для Водоліїв

Сьогодні Всесвіт особливо прислухається до Водоліїв. Загадайте одне потаємне бажання і нікому його не говоріть. Воно обов'язково збудеться вже наступного року.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 грудня для Риб

Що б не було, завжди залишайтеся на боці добре. Риби завжди є тим променем світла навіть у найтемнішу ніч.