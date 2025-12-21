Саме 21 грудня станеться найдовша ніч та найкоротший день у році. Вже далі світловий день поступово зростатиме, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.
Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 21 грудня для Овнів
Вдалий момент для Овнів, аби оцінити весь 2025 рік. Запишіть собі щонайменше 3 речі, які хотілося б покращити.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 21 грудня для Тельців
Як би не хотілося зробити деякі справи самому, але інколи краще покликати про допомогу. Командна робота завжди зближує партнерів.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 21 грудня для Близнюків
Близнюки відчують натхнення на зміни у своєму житті. Не розгубіть цю енергію. Запишіть, що саме ви хочете змінити у 2026 році.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 21 грудня для Раків
Сьогодні Раки потрошки сповільнюються. Тиждень був напруженим. А зараз нарешті настане момент добряче відпочити.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 21 грудня для Левів
Сьогодні небажано ризикувати. Найбільша ніч у році натякає, що краще зануритися у спокійну атмосферу.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 21 грудня для Дів
Що б не сталося, важливо мислити позитивно. Такий підхід допоможе в більшості непростих ситуаціях.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 21 грудня для Терезів
Сьогодні явно не варто сваритися. Ніч буде особливо довгою, тому краще провести цей день без негативної енергії.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 21 грудня для Скорпіонів
Настав момент звільнитися від зайвого. Важливо розставити пріоритети на 2026 рік.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 21 грудня для Стрільців
Зорі радять Стрільцям провести активний день. Спорт допоможе викинути з голови негативні думки та перезавантажитися.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 21 грудня для Козорогів
Козороги наближаються до нового етапу у житті. Тому ретельно подумайте, які свої звички ви хотіли б не брати з собою у 2026 рік.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 21 грудня для Водоліїв
Сьогодні Всесвіт особливо прислухається до Водоліїв. Загадайте одне потаємне бажання і нікому його не говоріть. Воно обов'язково збудеться вже наступного року.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 21 грудня для Риб
Що б не було, завжди залишайтеся на боці добре. Риби завжди є тим променем світла навіть у найтемнішу ніч.