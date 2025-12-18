Астрологи підкреслюють, що це не вирок. Для цих знаків розрив – лише сценарій, який можна переписати, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Indastro.

Телець

Гороскоп для Тельців

Ризик розставання особливо зростає в січні – лютому 2026 року.

Вже на початку року Тельці можуть відчути, що кохана людина поступово відсторонюється. Це проявиться як холод або мовчазна образа. Партнер може замкнутися та чекати, поки ви самі про все здогадаєтеся. І тут важливо діяти. Адже мовчання лише збільшує дистанцію.

Ви здатні не лише врятувати стосунки, але й зробити їх значно глибшими, ніж раніше. Потрібно нарешті почати обговорювати проблеми та повернути або ж придумати нові спільні ритуали.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Ризик розставання – перші місяці року.

Початок року може бути непростим для Близнюків. Ретроградні фази Меркурія, Венери та Юпітери немовби стискатимуть та вимагатимуть йти на непрості рішення. Та ще й партнер може почати розмову про невиправдані очікування.

Перестаньте іронізувати над проблемами замість того, аби їх вирішувати. З часом це призведе до "сварки року". Чи дійсно вона потрібна?

Близнюкам важливо лікувати відносини через спільний досвід. Зміна обстановки, коротенька поїздочка чи навіть спільні плани допоможуть відчути, що ви знову в одній команді.