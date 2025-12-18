Астрологи вважають, що день буде прихильним для більшості знаків зодіаку, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Читайте також Фортуна постукає у двері: цим знакам зодіаку щаститиме у 2026 році

Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 грудня для Овнів

День підштовхує вас до дії. Але не спонтанної, а усвідомленої. Ви можете отримати пропозицію, яка змусить переглянути плани на кінець року.

Гороскоп на 18 грудня для Тельців

Настав час відпустити старі образи або ж страх, який заважав рухатися вперед. Всесвіт допоможе поставити крапку.

Гороскоп на 18 грудня для Близнюків

Зорі натякають, що пора зосередитися на партнерстві. Ви знову маєте стати однією командою разом з коханою людиною.

Гороскоп на 18 грудня для Раків

У Раків триває один з найсприятливіших періодів у році. І сьогодні на них чекає важливе усвідомлення щодо особистого життя або кар'єри.

Гороскоп на 18 грудня для Левів

Не дозволяйте своєму его стати на заваді можливому компромісу. Інколи краще поступитися чимось своїм, щоб здобути ще кращий результат.

Гороскоп на 18 грудня для Дів

Конфлікти у стосунках бувають час від часу. Але не переходьте межі. Не дозволяйте собі ображати один одного.

Гороскоп на 18 грудня для Терезів

Потрібно вже вирішувати ті проблеми, які ви ігнорували упродовж року. Розпочніть з невеличкого кроку. Трішки відкоригуйте харчування або знайдіть те спортивне заняття, яке буде до вподоби.

Гороскоп на 18 грудня для Скорпіонів

Краще якнайменше сидіти в телефоні. Зосередьтеся на враженнях. Сходіть у те місце, де ви давно не були.

Гороскоп на 18 грудня для Стрільців

Тривожні думки вранці можуть вибити з колії, але важливо зберігати позитивний настрій. Втрачені можливості стають втраченими лише тоді, якщо ви не спробуєте зробити це знову.

Гороскоп на 18 грудня для Козорогів

Наші переконання змінюються з роками. І нічого страшного в цьому немає. Сьогодні ви ще раз у цьому переконаєтеся. Буде цікаво!

Гороскоп на 18 грудня для Водоліїв

Водолії зануряться у вир подій, які принесуть позитивні зміни у довгостроковій перспективі. Астрологи натякають, що це буде пов'язано з однією небайдужою вам людиною.

Гороскоп на 18 грудня для Риб

Кар'єра або тема самореалізації виходить на передній план. Ви отримаєте знак, що рухаєтесь в правильному напрямку.