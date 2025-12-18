Астрологи вважають, що день буде прихильним для більшості знаків зодіаку, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 грудня для Овнів

День підштовхує вас до дії. Але не спонтанної, а усвідомленої. Ви можете отримати пропозицію, яка змусить переглянути плани на кінець року.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 18 грудня для Тельців

Настав час відпустити старі образи або ж страх, який заважав рухатися вперед. Всесвіт допоможе поставити крапку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 грудня для Близнюків

Зорі натякають, що пора зосередитися на партнерстві. Ви знову маєте стати однією командою разом з коханою людиною.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 грудня для Раків

У Раків триває один з найсприятливіших періодів у році. І сьогодні на них чекає важливе усвідомлення щодо особистого життя або кар'єри.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 18 грудня для Левів

Не дозволяйте своєму его стати на заваді можливому компромісу. Інколи краще поступитися чимось своїм, щоб здобути ще кращий результат.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 18 грудня для Дів

Конфлікти у стосунках бувають час від часу. Але не переходьте межі. Не дозволяйте собі ображати один одного.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 грудня для Терезів

Потрібно вже вирішувати ті проблеми, які ви ігнорували упродовж року. Розпочніть з невеличкого кроку. Трішки відкоригуйте харчування або знайдіть те спортивне заняття, яке буде до вподоби.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 18 грудня для Скорпіонів

Краще якнайменше сидіти в телефоні. Зосередьтеся на враженнях. Сходіть у те місце, де ви давно не були.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 18 грудня для Стрільців

Тривожні думки вранці можуть вибити з колії, але важливо зберігати позитивний настрій. Втрачені можливості стають втраченими лише тоді, якщо ви не спробуєте зробити це знову.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 грудня для Козорогів

Наші переконання змінюються з роками. І нічого страшного в цьому немає. Сьогодні ви ще раз у цьому переконаєтеся. Буде цікаво!

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 18 грудня для Водоліїв

Водолії зануряться у вир подій, які принесуть позитивні зміни у довгостроковій перспективі. Астрологи натякають, що це буде пов'язано з однією небайдужою вам людиною.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 грудня для Риб

Кар'єра або тема самореалізації виходить на передній план. Ви отримаєте знак, що рухаєтесь в правильному напрямку.