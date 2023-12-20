Готуйтеся до складного періоду: 4 знаки зодіаку, у яких 2024 рік почнеться з депресії

Не для всіх знаків зодіаку 2024 рік почнеться з радощів. Когось накриє сильна депресія вже у перші дні Нового року. Астрологи радять не нехтувати допомогою.

Йдеться про представників чотирьох знаків зодіаку: Близнюків, Тельців, Скорпіонів та Дів. Детальніше читайте у гороскопі, який підготував 24 Канал.

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Близнюки

Депресія, яка почалася в цьому році, наздожене Близнюків і у 2024. Ви не зможете впоратися зі всіма труднощами, тому зовсім не матимете бажання щось робити й навіть жити. Не можна закривати очі на цю проблему. Зверніться за допомогою.

Гороскоп для Близнюків

Телець

Тельці зіткнуться з неприємностями вже в перші дні Нового року, хоча святкування буде прекрасним. Попри складний період, постарайтеся не втрачатися зв'язок з найріднішими людьми. Вони допоможуть справитися з труднощами.

Гороскоп для Тельців

Скорпіон

Астрологи рекомендують Скорпіонам вже готуватися до поганих новин. На початку 2024 року у сім'ї станеться біда, яка виб'є вас із колії. Депресія може затягнутися на декілька місяців. Не доводьте свій стан до гіршого.

Гороскоп для Скорпіонів

Діва

Діви вже зустрінуть 2024 рік з депресією. У представників цього знаку зодіаку зовсім не буде настрою святкувати. Намагайтеся хоч інколи викидати погані думки з голови. Вам допоможуть найкращі друзі.

Гороскоп для Дів