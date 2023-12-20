Йдеться про представників чотирьох знаків зодіаку: Близнюків, Тельців, Скорпіонів та Дів. Детальніше читайте у гороскопі, який підготував 24 Канал.

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Близнюки

Депресія, яка почалася в цьому році, наздожене Близнюків і у 2024. Ви не зможете впоратися зі всіма труднощами, тому зовсім не матимете бажання щось робити й навіть жити. Не можна закривати очі на цю проблему. Зверніться за допомогою.

Гороскоп на початок 2024 року для Близнюків

Гороскоп для Близнюків

Телець

Тельці зіткнуться з неприємностями вже в перші дні Нового року, хоча святкування буде прекрасним. Попри складний період, постарайтеся не втрачатися зв'язок з найріднішими людьми. Вони допоможуть справитися з труднощами.

Гороскоп на початок 2024 року для Тельців

Гороскоп для Тельців

Скорпіон

Астрологи рекомендують Скорпіонам вже готуватися до поганих новин. На початку 2024 року у сім'ї станеться біда, яка виб'є вас із колії. Депресія може затягнутися на декілька місяців. Не доводьте свій стан до гіршого.

Гороскоп на початок 2024 року для Скорпіонів

Гороскоп для Скорпіонів

Діва

Діви вже зустрінуть 2024 рік з депресією. У представників цього знаку зодіаку зовсім не буде настрою святкувати. Намагайтеся хоч інколи викидати погані думки з голови. Вам допоможуть найкращі друзі.

Гороскоп на початок 2024 року для Дів

Гороскоп для Дів