Речь идет о представителях четырех знаков зодиака: Близнецов, Тельцов, Скорпионов и Дев. Подробнее читайте в гороскопе, который подготовил 24 Канал.

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Близнецы

Депрессия, которая началась в этом году, догонит Близнецов и в 2024. Вы не сможете справиться со всеми трудностями, поэтому совсем не будете иметь желания что-то делать и даже жить. Нельзя закрывать глаза на эту проблему. Обратитесь за помощью.

Гороскоп для Близнецов

Телец

Тельцы столкнутся с неприятностями уже в первые дни Нового года, хотя празднование будет прекрасным. Несмотря на сложный период, постарайтесь не теряться связи с родными людьми. Они помогут справиться с трудностями.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

Астрологи рекомендуют Скорпионам уже готовиться к плохим новостям. В начале 2024 года в семье произойдет беда, которая выбьет вас из колеи. Депрессия может затянуться на несколько месяцев. Не доводите свое состояние до худшего.

Гороскоп для Скорпионов

Дева

Девы уже встретят 2024 год с депрессией. У представителей этого знака зодиака совсем не будет настроения праздновать. Старайтесь хоть иногда выбрасывать дурные мысли из головы. Вам помогут самые лучшие друзья.

Гороскоп для Дев