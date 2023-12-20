Речь идет о представителях четырех знаков зодиака: Близнецов, Тельцов, Скорпионов и Дев. Подробнее читайте в гороскопе, который подготовил 24 Канал.

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Близнецы

Депрессия, которая началась в этом году, догонит Близнецов и в 2024. Вы не сможете справиться со всеми трудностями, поэтому совсем не будете иметь желания что-то делать и даже жить. Нельзя закрывать глаза на эту проблему. Обратитесь за помощью.

Гороскоп на начало 2024 года для Близнецов

Гороскоп для Близнецов

Телец

Тельцы столкнутся с неприятностями уже в первые дни Нового года, хотя празднование будет прекрасным. Несмотря на сложный период, постарайтесь не теряться связи с родными людьми. Они помогут справиться с трудностями.

Гороскоп на начало 2024 года для Тельцов

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

Астрологи рекомендуют Скорпионам уже готовиться к плохим новостям. В начале 2024 года в семье произойдет беда, которая выбьет вас из колеи. Депрессия может затянуться на несколько месяцев. Не доводите свое состояние до худшего.

Гороскоп на начало 2024 года для Скорпионов

Гороскоп для Скорпионов

Дева

Девы уже встретят 2024 год с депрессией. У представителей этого знака зодиака совсем не будет настроения праздновать. Старайтесь хоть иногда выбрасывать дурные мысли из головы. Вам помогут самые лучшие друзья.

Гороскоп на начало 2024 года для Дев.

Гороскоп для Дев