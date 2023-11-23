Телець, Близнюки та Риби, вже у перші дні 2024-го ви можете стикнутися з негараздами. Однак, не опускайте руки. Згодом все наладиться, передає 24 Канал.

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Телець

Уже на початку нового року у вас можуть виникнути термінові й незаплановані витрати. Тож підготуйтеся й подумайте, як можна примножити власний дохід.

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Близнюки

Ви можете стикнутися з непередбачуваними обставинами. Добре думайте, у що вкладаєте гроші. Є великий ризик втрати заощадження.

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Риби

Перші тижні 2024 року можуть бути нелегкими. Усе через ймовірні фінансові труднощі. Втім, уже в лютому ситуація наладиться.

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