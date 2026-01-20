Хоч подальші дні можуть бути дещо складними, але навіть в такі часи буде місце для позитиву, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 січня для Овнів

Деякі завдання можуть здаватися просто нестерпними. Варто якнайшвидше за них взятися. Існує ризик, що ви відкладете їх до наступного дня. Тоді все може піти по колу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 січня для Тельців

Конфлікти та перешкоди можуть спіткати Тельців цього дня. Важливо уникати поспішних рішень. Можна втнути дурницю, наслідки якої потім доведеться довго розгрібати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 січня для Близнюків

Близнюки відчують неабиякий приплив енергії. Продовжуйте працювати над тим, аби долати свої страхи та ніяковість через спілкування з незнайомцями.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 січня для Раків

Ракам варто поставити романтику сьогодні на перше місце. Хтось з вас сьогодні отримає незабутній сюрприз.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 20 січня для Левів

Справи нарешті підуть як треба. І на цьому тлі не варто кудись поспішати. Насолодіться моменти. Дійте виважено.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 20 січня для Дів

Якщо якась справа не приносить задоволення, то варто відкласти її на кращі часи. Ви повернетеся до неї сповнені сил та швидко усе виконаєте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 січня для Терезів

Дослухайтеся до своєї інтуїції. Вона допоможе прийняти правильні рішення сьогодні та уникнути не надто серйозний, але все ж неприємних проблем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 січня для Скорпіонів

Хаос навколо спробує підкосити Скорпіонів, але вони втримаються. Сьогодні ви все дуже тонко відчуваєте. Ніхто не зможе вас обдурити або щось приховати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 січня для Стрільців

Позитивне мислення допоможе справитися зі старою проблемою. Одна стара ідея довго чекала свого часу. І він нарешті настав.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 січня для Козорогів

Надзвичайно активний день очікує на Козорогів. Справ багато, але ввечері краще пригальмувати та відпочити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 січня для Водоліїв

Неприємності оминатимуть Водоліїв, а фортуна сьогодні буде разом з ними. Та все ж подумайте, чи варто сьогодні йти на любовні авантюри.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 січня для Риб

Рибам варто задуматися, аби змінити свій підхід до життя. Спершу візьміться за режим сну, а вже потім за інші проблеми.