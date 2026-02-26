Зорі пророкують справді чудовий день. Ще трішки – і до нас прийде весна, розповідає Astrology.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 27 лютого для Овнів

День підходить для активних справ, але потрібно не розпорошувати свою увагу. Важливу розмову з керівництвом краще не відкладати на наступний тиждень. Якщо виникнуть суперечки, постарайтеся не зриватися на крик. Ввечері важливо відкласти усі робочі справи.

Гороскоп на 27 лютого для Тельців

Зорі ще раз нагадують, що вам важливо любити себе. Перестаньте займатися самокритикою. Це лише погіршує ситуацію.

Гороскоп на 27 лютого для Близнюків

Астрологи прогнозують особливий день для Близнюків. Сьогодні не бійтеся проявити усі свої таланти.

Гороскоп на 27 лютого для Раків

Справи складуться на вашу користь. Якщо ж ви перебуваєте в пошуках роботи – очікуйте на позитивні рішення. Фортуна тримає вас за руку!

Гороскоп на 27 лютого для Левів

Хто б не звернувся сьогодні до Левів за допомогою, потрібно їм допомогти. Пам'ятайте, що добро завжди повертається.

Гороскоп на 27 лютого для Дів

Зорі рекомендують добряче розслабитися. Ввечері краще зустрітися з друзями. Вони поділяться важливою порадою, яка змінить ваше бачення ситуації.

Гороскоп на 27 лютого для Терезів

Не варто підлаштовуватися під інших. Важливо чесно відповісти, навіть якщо відповідь не сподобається іншим людям. А командна робота допоможе справитися з усіма труднощами.

Гороскоп на 27 лютого для Скорпіонів

День мине спокійно та без зайвих сюрпризів. Відновіть свої сили перед насиченими вихідними.

Гороскоп на 27 лютого для Стрільців

Несподіваний конфлікт може зненацька застати Стрільців. Ви можете діяти по-різному. Але астрологи не радять особливо бурхливо сваритися. Пам'ятайте, що кожен з нас може помилятися.

Гороскоп на 27 лютого для Козорогів

Деякі проблеми в стосунках потрібно нарешті почати вирішувати. Не заплющуйте очі. Так все може дійти навіть до розриву.

Гороскоп на 27 лютого для Водоліїв

Несподіваний подарунок від близької людини зарядить позитивним настроєм на увесь день. Чекайте також на важливу розмову, які змінить подальші плани на тиждень. Будьте гнучкішими – і усе встигнете.

Гороскоп на 27 лютого для Риб

Робота сьогодні особливо втомлює, але не потрібно надто сильно на цьому зациклюватися. Непродуктивні дні бувають з усіма. Краще зціпити зуби і пошвидше усе зробити.