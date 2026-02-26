Зорі пророкують справді чудовий день. Ще трішки – і до нас прийде весна, розповідає Astrology.

Гороскоп на 27 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 27 лютого для Овнів

День підходить для активних справ, але потрібно не розпорошувати свою увагу. Важливу розмову з керівництвом краще не відкладати на наступний тиждень. Якщо виникнуть суперечки, постарайтеся не зриватися на крик. Ввечері важливо відкласти усі робочі справи.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 27 лютого для Тельців

Зорі ще раз нагадують, що вам важливо любити себе. Перестаньте займатися самокритикою. Це лише погіршує ситуацію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 27 лютого для Близнюків

Астрологи прогнозують особливий день для Близнюків. Сьогодні не бійтеся проявити усі свої таланти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 27 лютого для Раків

Справи складуться на вашу користь. Якщо ж ви перебуваєте в пошуках роботи – очікуйте на позитивні рішення. Фортуна тримає вас за руку!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 27 лютого для Левів

Хто б не звернувся сьогодні до Левів за допомогою, потрібно їм допомогти. Пам'ятайте, що добро завжди повертається.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 27 лютого для Дів

Зорі рекомендують добряче розслабитися. Ввечері краще зустрітися з друзями. Вони поділяться важливою порадою, яка змінить ваше бачення ситуації.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 27 лютого для Терезів

Не варто підлаштовуватися під інших. Важливо чесно відповісти, навіть якщо відповідь не сподобається іншим людям. А командна робота допоможе справитися з усіма труднощами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 27 лютого для Скорпіонів

День мине спокійно та без зайвих сюрпризів. Відновіть свої сили перед насиченими вихідними.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 27 лютого для Стрільців

Несподіваний конфлікт може зненацька застати Стрільців. Ви можете діяти по-різному. Але астрологи не радять особливо бурхливо сваритися. Пам'ятайте, що кожен з нас може помилятися.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 27 лютого для Козорогів

Деякі проблеми в стосунках потрібно нарешті почати вирішувати. Не заплющуйте очі. Так все може дійти навіть до розриву.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 27 лютого для Водоліїв

Несподіваний подарунок від близької людини зарядить позитивним настроєм на увесь день. Чекайте також на важливу розмову, які змінить подальші плани на тиждень. Будьте гнучкішими – і усе встигнете.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 27 лютого для Риб

Робота сьогодні особливо втомлює, але не потрібно надто сильно на цьому зациклюватися. Непродуктивні дні бувають з усіма. Краще зціпити зуби і пошвидше усе зробити.