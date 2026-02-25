Так ще й Марс починає взаємодіяти з Ураном 27 лютого. Цей тандем принесе ще ті сюжетні повороти та раптові рішення. Все це "добро" сповна відчують три знаки зодіаку. Але є й хороші новини! З початком весни прийде таке потрібне полегшення, розповідає Your Tango.

Читайте також Ваш час настав: на 2 знаки зодіаку очікує кар'єрний стрибок вже цього тижня

Риби

Гороскоп для Риб

Тривожні думки та сумніви можуть знову ненадовго повернутися. Ретроградний Меркурій змусить зануритися у старі історії, але цього разу ви одразу побачите світло в кінці тунелю.

Астрологи радять уникати негативу цього тижня. Вам потрібно багато сміху, відпочинок, прогулянки та більше турботи про себе. Напружений період швидко мине з початком весни. Тоді увесь туман сумнівів та тривог швидко розвіється.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Для Водоліїв цей тиждень – перевірка на гнучкість. Раптово можуть виникнути фінансові питання, а спілкування з людьми буде аж надто складним. Можливі непорозуміння на роботі або раптова сварка з керівництвом.

В якийсь момент буде здаватися, що уся стабільність у вашому житті починає хитатися. Але ні. Це мине буквально за кілька днів. Єдине – старайтеся говорити спокійно, уникайте різких заяв і будьте готові на компроміси. Тоді все пройде добре.

Телець

Гороскоп для Тельців

Цього тижня Тельці зрозуміють, наскільки люди здатні перекрутити інформацію. Астрологи радять не звертати увагу на безглузді чутки про ваших знайомих. Краще не беріть в цьому участь – і уникнете непорозумінь.