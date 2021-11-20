Гороскоп на сьогодні, 20 листопада 2021 року, не радить Скорпіонам починати важливі справи в першій половині дня. Риби отримають вигідну пропозицію. Читайте гороскоп на 20 листопада 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Овнів

Овни сьогодні можуть зіткнутися з деякими проблемами. Постарайтеся не концентрувати довго увагу на поганому.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Тельців

Тельці в цей день будуть дуже натхненними. У першій половині дня виділіть час на вирішення сімейних питань.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Близнюків

Спробуйте взятися доробити в цей день всі початі справи. День буде вдалим для реалізації фінансових планів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Раків

Ранок варто присвятити плануванню. Постарайтеся виконати до кінця дня всі термінові завдання, які не рекомендовано переносити на новий тиждень.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Левів

На Левів чекає спокійний день. У вас є всі шанси здобути нові знання та отримати справді корисну пораду від близьких.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Дів

Сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Можете сміливо братися сьогодні за складну роботу, вам вдасться все успішно виконати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Терезів

Астрологи радять для вдалого дня скласти чіткий план, який допоможе вам правильно рухатися та не змарнувати час.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Скорпіонів

Скорпіонам не варто розпочинати ніяких важливих справ в першій половині дня. Сфокусуйте свою увагу на матеріальних нюансах або домашніх справах.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Стрільців

Для Стрільців найбільш продуктивною і насиченою стане друга половина дня. Саме в цей час варто планувати зустрічі та роз'їзди.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Козерогів

Козерогам астрологи радять братися за справи в середині дня. Ранок присвятіть плануванню, а ввечері спробуйте відпочити та абстрагуватися від проблем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Водоліїв

Якби не складався у вас сьогодні день – зберігайте оптимізм. Сил і енергії у вас вистачить на будь-які несподівані випробування.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Риб

Сьогодні Риби отримають вигідну пропозицію. Вам потрібно сконцентруватися на важливій меті та не відволікатися на дрібниці.