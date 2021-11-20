День удачен для решения финансовых вопросов. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Овнов

Овны сегодня могут столкнуться с некоторыми проблемами. Постарайтесь не концентрировать длительное внимание на плохом.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Тельцов

Тельцы в этот день будут очень вдохновенными. В первой половине дня выделите время для решения семейных вопросов.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Близнецов

Попытайтесь взяться доделать в этот день все начатые дела. День будет успешным для реализации финансовых планов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Раков

Утро следует посвятить планировке. Постарайтесь выполнить до конца дня все срочные задания, которые не рекомендуется переносить на новую неделю.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Львов

Львов ждет спокойный день. У вас есть все шансы получить новые знания и получить действительно полезный совет от близких.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Дев.

Благоприятный день для решения бюрократических вопросов. Вы можете смело браться сегодня за сложную работу, вам удастся все успешно выполнить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Весов

Астрологи советуют для удачного дня составить четкий план, который поможет вам правильно двигаться и не терять время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Скорпионов

Скорпионам не стоит заводить никаких важных дел в первой половине дня. Сфокусируйтесь на материальных нюансах или домашних делах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Стрельцов

Для Стрельцов наиболее продуктивной и насыщенной станет вторая половина дня. Именно в это время следует планировать встречи и разъезды.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Козерогов

Козерогам астрологи советуют браться за дела в середине дня. Утро посвятите планировке, а вечером попытайтесь отдохнуть и отвлечься от проблем.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Водолеев

Если бы ни складывался у вас сегодня день – сохраняйте оптимизм. Сил и энергии у вас хватит на любые неожиданные испытания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 ноября 2021 года для Рыб

Сегодня Рыбы получат выгодное предложение. Вам нужно сконцентрироваться на важной цели и не отвлекаться по пустякам.