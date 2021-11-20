Читайте також Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Овнів
Овни сьогодні можуть зіткнутися з деякими проблемами. Постарайтеся не концентрувати довго увагу на поганому.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Тельців
Тельці в цей день будуть дуже натхненними. У першій половині дня виділіть час на вирішення сімейних питань.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Близнюків
Спробуйте взятися доробити в цей день всі початі справи. День буде вдалим для реалізації фінансових планів.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Левів
На Левів чекає спокійний день. У вас є всі шанси здобути нові знання та отримати справді корисну пораду від близьких.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Дів
Сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Можете сміливо братися сьогодні за складну роботу, вам вдасться все успішно виконати.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Терезів
Астрологи радять для вдалого дня скласти чіткий план, який допоможе вам правильно рухатися та не змарнувати час.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Скорпіонів
Скорпіонам не варто розпочинати ніяких важливих справ в першій половині дня. Сфокусуйте свою увагу на матеріальних нюансах або домашніх справах.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Стрільців
Для Стрільців найбільш продуктивною і насиченою стане друга половина дня. Саме в цей час варто планувати зустрічі та роз'їзди.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Козерогів
Козерогам астрологи радять братися за справи в середині дня. Ранок присвятіть плануванню, а ввечері спробуйте відпочити та абстрагуватися від проблем.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Водоліїв
Якби не складався у вас сьогодні день – зберігайте оптимізм. Сил і енергії у вас вистачить на будь-які несподівані випробування.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 20 листопада 2021 для Риб
Сьогодні Риби отримають вигідну пропозицію. Вам потрібно сконцентруватися на важливій меті та не відволікатися на дрібниці.