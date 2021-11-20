Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Овнів

Овни сьогодні можуть зіткнутися з деякими проблемами. Постарайтеся не концентрувати довго увагу на поганому.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Тельців

Тельці в цей день будуть дуже натхненними. У першій половині дня виділіть час на вирішення сімейних питань.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Близнюків

Спробуйте взятися доробити в цей день всі початі справи. День буде вдалим для реалізації фінансових планів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Левів

На Левів чекає спокійний день. У вас є всі шанси здобути нові знання та отримати справді корисну пораду від близьких.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Дів

Сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Можете сміливо братися сьогодні за складну роботу, вам вдасться все успішно виконати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Терезів

Астрологи радять для вдалого дня скласти чіткий план, який допоможе вам правильно рухатися та не змарнувати час.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Скорпіонів

Скорпіонам не варто розпочинати ніяких важливих справ в першій половині дня. Сфокусуйте свою увагу на матеріальних нюансах або домашніх справах.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Стрільців

Для Стрільців найбільш продуктивною і насиченою стане друга половина дня. Саме в цей час варто планувати зустрічі та роз'їзди.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Козерогів

Козерогам астрологи радять братися за справи в середині дня. Ранок присвятіть плануванню, а ввечері спробуйте відпочити та абстрагуватися від проблем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Водоліїв

Якби не складався у вас сьогодні день – зберігайте оптимізм. Сил і енергії у вас вистачить на будь-які несподівані випробування.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 листопада 2021 для Риб

Сьогодні Риби отримають вигідну пропозицію. Вам потрібно сконцентруватися на важливій меті та не відволікатися на дрібниці.