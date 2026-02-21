Одному знаку зодіаку сьогодні рекомендують зустрітися зі старими друзями або ж запланувати цю зустріч наступного тижня, розповідає Astrology.

Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 лютого для Овнів

Суботу краще провести зі старими друзями, якщо є така можливість. В іншому разі принаймні напишіть їм та поцікавтеся їхніми справами. Ви почуєте важливу новину.

Гороскоп на 21 лютого для Тельців

День буде насичений приємними подіями, які значно покращать настрій. Однак не варто сліпо довіряти незнайомим людям. Краще спершу перевірити, чи справді у них добрі наміри.

Гороскоп на 21 лютого для Близнюків

Емоційні спалахи можуть вплинути на ваші стосунки з іншими людьми. Тому важливо поводити себе стримано та зайвий раз не конфліктувати.

Гороскоп на 21 лютого для Раків

День принесе добру звістку, яка вас заспокоїть. Ви побачите, що перебуваєте на правильному шляху. Результат вже не за горами.

Гороскоп на 21 лютого для Левів

Не варто агресивно сприймати критику від близьких людей. Вони справді хочуть допомогти. Подумайте над їхніми порадами.

Гороскоп на 21 лютого для Дів

Серйозна розмова з другом допоможе поставити крапку у старій проблемі. Вечір проведіть спокійно. Зараз важливо уникати стресу.

Гороскоп на 21 лютого для Терезів

Астрологи вважають, що найближчим часом Терези цілком можуть змінити роботу. Зараз високий шанс знайти місце зі значно кращими умовами. Але не обирайте першу-ліпшу пропозицію.

Гороскоп на 21 лютого для Скорпіонів

Нездорові звички потрібно викинуть геть зі свого життя. Також вартувало б нарешті налагодити сон. Тоді ви будете почувати себе значно краще.

Гороскоп на 21 лютого для Стрільців

День підходить для того, аби скласти плани на подальші місяці. Також очікуйте на приємну новину, яка підніме настрій. І що б не було, пам'ятайте – весна вже близько. Скоро буде легше.

Гороскоп на 21 лютого для Козорогів

На Козорогів чекає звичайна субота без якихось несподіванок. Такі дні також потрібні. Зараз важливо підзарядити свої "батарейки".

Гороскоп на 21 лютого для Водоліїв

Заплануйте найближчим часом зустріч з тими людьми, яких давно не бачили. Усім нам час від часу треба трішки поностальгувати.

Гороскоп на 21 лютого для Риб

Упродовж найближчих тижнів Риби відчують шалений заряд рішучості. Якщо зараз серйозно візьметеся за свої цілі, то зможете досягнути неабияких успіхів вже навесні.