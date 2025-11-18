Тиждень лише нещодавно почався, а один зі знаків зодіаку вже почує по-справжньому гарні новини. 18 листопада буде цікавим на події, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 листопада для Овнів

Овнам потрібно повірити у власні сили. Саме це дозволить вирішити усі справи без зайвих проблем. Ввечері приділіть час собі та зайвий раз не напружуйтеся.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 18 листопада для Тельців

Ретроградний Меркурій готує для вас цікаві пригоди. Астрологи вважають, що сьогодні ви можете зустріти людину з минулого. Якщо захочете відновити з нею зв'язок – двічі подумайте, чи дійсно ви готові до цього.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 листопада для Близнюків

Хаос сьогодні потроху переважатиме контроль над ситуацією. Тому краще зменшити темп та реалістично підійти до того, скільки завдань ви готові сьогодні виконати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 листопада для Раків

Не дозволяйте іншим людям зіпсувати вам настрій. Сьогодні важливо провести спокійний день.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 18 листопада для Левів

Ви нарешті знайдете відповіді на питання, які давно турбували. Це принесе полегшення та спокій. Леви зможуть розслабитися.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 18 листопада для Дів

Сьогодні Діви будуть зосереджені на стосунках. Зараз ідеальний момент для того, аби зрештою обговорити ті проблеми, які давно тривожили вас двох. Тільки не варто сваритися. Це має бути конструктивна розмова.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 листопада для Терезів

Утримайтеся від імпульсивних покупок. Краще кілька разів подумати, чи дійсно вам потрібна ця річ. І якщо так, то сміливо купуйте!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 18 листопада для Скорпіонів

Інтуїція сьогодні точно не підведе Скорпіонів. Якщо не хочете на щось погоджуватися, то так одразу і скажіть. Не бійтеся говорити "ні".

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 18 листопада для Стрільців

Наступні для вас будуть менш соціальними. Потрібно більше приділити часу собі, щоб відновити сили.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 листопада для Козорогів

Козорогам потрібно переглянути власні плани. Можливо, деякі речі зараз потрібно буде відпустити, щоб не витрачати час. Вже після Нового року ви до них повернетеся.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 18 листопада для Водоліїв

Зовсім скоро у вас стануться приємні зміни у кар'єрі. Нова пропозиція або ж несподіване підвищення – очікуйте на сюрпризи!

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 листопада для Риб

Ретроградний Меркурій поверне вас до бажань, які ви колись загадували. Риби знову знайдуть натхнення, аби над ними працювати. І цього разу усе вийде!