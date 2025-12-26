Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку вартувало б запланувати подорож вже у січні 2026 року. Настав час попіклуватися про себе, розповідає 24 Канал з посиланням на Collective World.

До теми Одразу 3 знаки зіткнуться з випробуванням у стосунках у січні: хто у списку

Кому варто поїхати у подорож?

Діва

Гороскоп для Дів

Любі Діви, постійно відкладати свій відпочинок – це зовсім не ок. Ви регулярно працюєте на межі можливостей. Усі ці завдання, організація свят, турботи – так недалеко і до вигорання. Астрологи настирливо рекомендують поїхати хоча б у невелику подорож в січні.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Дорогі Козороги, ви справжнє уособлення амбіцій. Здається, немає жодної цілі, яку ви не здатні підкорити. Але є нюанси.

Зорі підказують, що потрібно хоча б інколи перепочивати від перегонів за успіхом. Неможливо будувати великі плани, коли власний "бак" вже майже порожній.

Найкращий варіант – запланувати невелику поїздочку в місце, де ви давно хотіли відпочити. Відпустіть усі турботи та проблеми. Вкрай необхідно набратися сил у січні, щоб сяяти упродовж всього року!

Риби

Гороскоп для Риб

2026 рік почнеться для Риб із несподіванок. Комусь з представників цього знаку зодіаку готують поїздку-сюрприз вже у січні. Це буде дійсно прекрасна подорож, від якої не варто відмовлятися.