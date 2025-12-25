Енергія Козорога змусить деякі знаки зодіаку ще раз переглянути власні стосунки. Хтось навіть може зробити важливий крок уперед. А легкі романи поступово відходять на другий план, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

На кого чекають зміни у стосунках?

Рак

Гороскоп для Раків

У січні Раки входять у період, коли стосунки буквально починають розквітати. Саме в цей момент прийде усвідомлення спільних цілей на наступні роки. Ви зробите перший крок на вашому шляху до успіху та достатку.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Січень стане періодом для наступного кроку у стосунках. Але він стосуватиметься здебільшого самих Козорогів.

Вони переоцінять свою роль у стосунках. Прийде бажання щось підкоригувати. І зміни даватимуться легше, ніж раніше. Ви інтуїтивно зрозумієте, куди рухатися далі разом з партнером.

Терези

Гороскоп для Терезів

Січень 2026 року запустить новий етап у стосунках. Це може бути час болючих змін або ж настільки потрібного оновлення.

Старі рани нагадають про себе. Але саме так Терези зможуть нарешті зцілитися. Ви перестанете приймати стосунки, де доводиться постійно жертвувати собою та підлаштовуватися.

Не бійтеся, відчуття тепла та затишку згодом повернеться. Або з новою людиною, або вже в оновлених стосунках. Не забувайте, що усі ми, буває, помиляємося. Але найголовніше – усі ми можемо усвідомити та виправити помилки.