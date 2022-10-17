День рекомендовано присвятити фізичному здоров'ю. За можливості, відвідайте сімейного лікаря, пише 24 канал.

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Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Овнів

На Овнів сьогодні чекають несподівані звістки від колег. Ви отримаєте пропозицію від якої не зможете відмовитися.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Тельців

Сьогодні чудовий день, щоб почати все з чистого аркуша. Серйозно візьміться за своє життя та зробіть все для того, щоб його покращити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Близнюків

Близнюкам треба приділити час, щоб допомогти іншим. Відкладіть свої особисті справи та займіться благодійністю.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Раків

День абсолютно не підходить для авантюр. Не варто в цей день ризикувати та піддаватися на різні провокації.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Левів

Сьогодні Леви дізнаються інформацію,яка абсолютно змінить ваш світогляд. Не мусольте занадто довго те, що сталося і йдіть далі по життю попри все.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Дів

На Дів сьогодні чекає рутинна робота. Постарайтеся цей будний день провести дуже активно. Зробіть всі домашні справи та позакривайте хвости на роботі.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Терезів

Сьогодні Терези отримають несподівану підтримку від партнера, яка подарує вам крила. Ви нарешті відчуєте турботу та любов.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Скорпіонів

На Скорпіонів чекають нові можливості в кар'єрі. Прислухайтеся до свого внутрішнього "Я" та наважтеся на крок, про який завжди мріяли.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Стрільців

Стрільцям треба попрощатися із зайвим баластом, який тягне вас до низу. Відірвіть всі зв'язки з людьми, які вас кривдять та роблять боляче, а також позбудьтеся в оселі всього, що про них нагадує.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Козерогів

Козероги в цей день зможуть стабілізувати свою фінансову ситуацію. Останнім часом у вас були проблеми з грамотним розподіленням коштів, але зараз все має бути гаразд.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Водоліїв

Водоліям буде важко розпочати новий робочий день, але треба взяти себе в руки та довести собі, що ви можете досягнути всього, чого самі захочете.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 жовтня 2022 для Риб

Риб можуть чекати в цей день сімейні сварки. Вони вас дуже виснажать, але треба вчасно взяти себе в руки та продовжувати займатися запланованими справами.