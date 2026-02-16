Астрологи вже розповіли, яким буде початок тижня для всіх знаків зодіаку, розповідає Astrology.

Читайте також Їх не зупинити: 4 знаки зодіаку будуть непереможними у 2026 році

Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 16 лютого для Овнів

Овни отримають результат там, де вже не було ніяких сподівань. Також не варто сперечатися через дрібниці. Нічого поганого немає в тому, аби десь поступитися, але зберегти собі гарний настрій.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 16 лютого для Тельців

Сьогодні варто діяти прагматично. Заплануйте найближчим часом зустріч з друзями. Вам є про що поговорити. Але не забувайте дотримуватися домовленостей.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 16 лютого для Близнюків

Близнюки можуть отримати дзвінок, який змінить плани на наступний тиждень. Готуйтеся до поїздки, яка принесе безліч позитивних емоцій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 16 лютого для Раків

Ваші зусилля зі зміни роботи починають приносити результат. Сьогодні ви отримаєте відгук з кількох важливих для вас вакансій.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 16 лютого для Левів

Сьогодні все стане на свої місця. Таємниця, яку від вас приховували, нарешті розкриється. Хтось сильно помилявся щодо ваших здібностей.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 16 лютого для Дів

Насичений та легкий день очікує на Дів. Це буде нетиповий понеділок, де знайдеться час, щоб добре відпочити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 16 лютого для Терезів

Терези можуть отримати приємний знак уваги від протилежної статі. А когось запросять на побачення. Але не погоджуйте на пропозиції, від яких буде дискомфортно.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 16 лютого для Скорпіонів

Використайте цей день для саморозвитку. Ви давно думали пройти одні курси, але постійно відкладаєте це на потім.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 16 лютого для Стрільців

Стрільцям не можна нехтувати своїм потенціалом. Ви можете набагато більше, ніж може здаватися іншим людям.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 16 лютого для Козорогів

День буде сприятливий для великих покупок. А все, що почнете сьогодні, зрештою принесе чудовий результат. Понеділок підходить для того, аби зробити перший крок до дійсно великих цілей.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 16 лютого для Водоліїв

На роботі очікує премія або підвищення зарплати. Почніть будувати плани на найближчі місяці. Здається, час таки з'їздити у невеличку поїздку хоча б на кілька днів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 16 лютого для Риб

Сьогодні важливо відкинути усі страхи та діяти впевнено. Такий підхід допоможе як у роботі, так і в особистому житті.