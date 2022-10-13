У четвер астрологи не радять розпочинати нові проєкти, оскільки ви можете зазнати краху, пише 24 канал.

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Гороскоп на 13 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Овнів

На Овнів чекає спокійний день. Ви зможете владнати усі свої справи, зустрітися з рідними та близькими та налагодити стосунки в особистому житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Тельців

На Тельців чекає непростий день. Вам буде складно взятися за важливі справи, оскільки ваші думки будуть зосереджені на проблемах в особистому житті та робочих завданнях, які ніяк не можете завершити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам не поспішати, особливо у вирішенні важливих справ, що пов'язані з документами, оскільки шахраї можуть вас ошукати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Раків

Раки сьогодні зранку будуть спантеличені своїми думками. Вас будуть непокоїти речі, яким ви дозволяєте статися у вашому житті, хоч і розумієте, що це не є правильно.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Левів

Леви увесь день будуть працьовитими на натхненними. Ви зможете виконати чимало важливих справ та навіть присвятити час власним хобі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Дів

Астрологи радять Дівам бути впевненими в собі. Вас чекає нове знайомство. Ймовірно, самотні представники навіть зустрінуть свою половинку.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Терезів

Терезам треба сьогодні включити холодний розум і терпіння. Не піддавайтеся меланхолії та думкам про "вічне". Просто відпустіть ситуацію та продовжуйте спокійно жити.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Скорпіонів

Скорпіонам не треба нікому розповідати про свої плани. Якщо хочете чогось – почніть щось робити, а вже потім будете про перші кроки розповідати іншим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Стрільців

На Стрільців сьогодні чекає успіх у другій половині дня. Ви будете здивовані від того, наскільки фортуна до вас повернеться і все зміниться в кращу сторону.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Козерогів

Козерогам треба подумати над своїми мінусами у роботі. Керівництво не зовсім задоволене тим, як ви виконуєте завдання, тож доведеться трохи більше попрацювати, щоб досягнути бажаного результату.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Водоліїв

На Водоліїв чекає хаос в особистому житті. Ви вляпаєтеся у любовний трикутник, з якого буде дуже важко вийти.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 13 жовтня 2022 для Риб

Риби сьогодні матимуть справи з недоброзичливцями. Ймовірно, вам захочуть зіпсувати настрій або вилити просто свій негатив.