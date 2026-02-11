Скорпіони зазвичай не дуже люблять цей період. Але зорі зроблять так, аби вони змінили думку про це свято, розповідає Astrology.

Гороскоп на 11 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 лютого для Овнів

Мотивація в Овнів сьогодні ух як багато. Астрологи радять використати цю енергію, щоб запровадити нову звичку. Якщо хтось хотів найближчим часом почати займатися в тренажерному залі – ось ваш знак.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 лютого для Тельців

Тельці виходять на останній "рубіж" перед досягненням важливої цілі в житті. Легко не буде, і зорі закликають в жодному разі зараз не здаватися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 лютого для Близнюків

Якщо продовжите діяти цілеспрямовано та наполегливо, то результати праці перевершать усі очікування. У стосунках зараз краще першим проявити ініціативу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 лютого для Раків

Перфекціонізм допомагає в певних ситуаціях, але точно не сьогодні. Пам'ятайте, що краще вчасно завершити завдання, аніж доробляти його до ідеалу упродовж кількох днів.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 11 лютого для Левів

Астрологи закликають Левів приємно здивувати свою другу половинку. Частіше робіть компліменти та не забувайте про квіти.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 11 лютого для Дів

В жодному разі не поспішайте з висновками. Особливо в темах, що стосуються особистого життя. Також сьогодні важливо не перевантажувати себе на роботі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 лютого для Терезів

Астрологи закликають, аби діяти вдумливо. Хоча, якщо ситуація вимагає нестандартних дій, то можна й трохи ризикнути.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 лютого для Скорпіонів

Найближчим часом знайома людина проявить симпатію або навіть запросить на побачення. В цей момент важливо не відповісти занадто холодно. Інакше все піде не так, як треба.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 лютого для Стрільців

Сьогодні важливо провести вільний час з користю. А на роботі важливо не вплутуватися в чужі конфлікти.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 лютого для Козорогів

Козорогам важливо розібратися з хаосом, який коїться навколо. Деякі справи потребують вашого втручання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 лютого для Водоліїв

Сьогодні деякі люди викличуть особливе роздратування. Астрологи радять відпустити цю ситуацію, адже ви й так зробили усе, що змогли.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 лютого для Риб

На Риб очікує абсолютно спокійний день без зайвих турбот. Тому важливо добре відпочити та набратися сил.