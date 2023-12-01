Овнам – щастя, а Козорогам – труднощі: гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку

Сьогодні – перший день зими. Багато людей мріють про справжню новорічну казку цього року та хочуть, щоб їх оминали всі негаразди. Астрологи розказали, як почнеться зима для всіх знаків зодіаку.

Щастя і справді прийде у життя деяких людей. Трапиться це вже сьогодні. Про кого йде мова та яким буде день для інших знаків зодіаку, розкаже 24 Канал у своєму щоденному гороскопі.

Буде важко 5 знаків зодіаку, які у грудні переживатимуть зраду

Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 грудня для Овнів

Астрологи кажуть, що перший день зими принесе Овнам щастя. Зранку чекатиме сюрприз від рідної людини, а ввечері ви ще на крок наблизитесь до здійснення найзаповітнішої мрії.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 грудня для Тельців

Тельцям сьогодні варто поставити себе на перше місце. Проведіть цю п'ятницю так, як давно хотіли. Ви точно знаєте, що принесе щастя, радість та гарний настрій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 грудня для Близнюків

Близнюки давно чекали на цей день. Сьогодні ви нарешті зможете завершити проєкт, над яким працювали всю осінь. Захист пройде успішно, тож невдовзі варто сподіватися на хороші новини від керівника.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 грудня для Раків

Успіх не омине Раків 1 грудня. Вам запропонують втілити у життя цікаву ідею. Астрологи рекомендують довго не думати та погоджуватися на таку авантюру.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 грудня для Левів

Сьогодні Леви якнайкраще проявлять свої лідерські якості на роботі. Колеги пишатимуться вами, а керівництво буде здивоване такою наполегливістю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 грудня для Дів

У цей день Діви можуть наробити багато помилок. Астрологи застерігають представників цього знаку зодіаку від необдуманих рішень та спонтанних вчинків.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 грудня для Терезів

Терезам варто провести перший день зими надворі. Зараз гарна погода, на землі лежить сніг, а суворі морози ще не вдарили. Тож насолодіться такою атмосферою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 грудня для Скорпіонів

Астрологи кажуть, що Скорпіони зможуть сьогодні подолати деякі труднощі. Справитися допоможе колишній близький друг. Ви вже давно перестали спілкуватися, тож ця зустріч стане дуже неочікуваною.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 грудня для Стрільців

Створіть вдома справжню новорічну атмосферу. Останнім часом життя Стрільців занадто сіре. Яскраві святкові кольори у будинку допоможуть хоч на деяких час зануритися у казку.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 грудня для Козорогів

Козороги, зима підготувала для вас непростий період. Кінець року не запам'ятається хорошими моментами. Вам доведеться проявити витримку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 грудня для Водоліїв

Водоліям сьогодні нудно не буде. Вони знайдуть проблеми на голову. Астрологи наполягають, щоб представники цього знаку зодіаку проявити більше мудрості в деяких питаннях.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 грудня для Риб

1 грудня Риби зможуть розслабитися. Влаштуйте собі вихідний та забудьте цієї п'ятниці про всі проблеми, труднощі й робочі нюанси. Проведіть день у колі найрідніших людей.