Счастье действительно придет в жизнь некоторых людей. Случится это уже сегодня. О ком идет речь и каким будет день для других знаков зодиака, расскажет 24 Канал в своем повседневном гороскопе.

Будет тяжело 5 знаков зодиака, которые в декабре будут переживать измену

Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 декабря для Овнов

Астрологи говорят, что первый день зимы принесет Овнам счастье. Утром ждет сюрприз от родного человека, а вечером вы еще на шаг приблизитесь к осуществлению самой заветной мечты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 декабря для Тельцов

Тельцам сегодня следует поставить себя на первое место. Проведите эту пятницу так, как давно хотели. Вы точно знаете, что принесет счастье, радость и хорошее настроение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 декабря для Близнецов

Близнецы давно ждали этого дня. Сегодня вы наконец-то сможете завершить проект, над которым работали всю осень. Защита пройдет успешно, так что вскоре стоит надеяться на хорошие новости от руководителя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 декабря для Раков

Успех не обойдет Раков 1 декабря. Вам предложат воплотить интересную идею в жизнь. Астрологи рекомендуют долго не думать и соглашаться на такую авантюру.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 декабря для Львов

Сегодня Львы как нельзя лучше проявят свои лидерские качества на работе. Коллеги будут гордиться вами, а руководство будет удивлено такой настойчивостью.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 декабря для Дев

В этот день Девы могут совершить много ошибок. Астрологи предостерегают представителей этого знака зодиака от необдуманных решений и спонтанных поступков.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 декабря для Весов

Весам следует провести первый день зимы на улице. Сейчас хорошая погода, на земле лежит снег, суровые морозы еще не ударили. Так что насладитесь такой атмосферой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 декабря для Скорпионов

Астрологи говорят, что Скорпионы смогут сегодня преодолеть некоторые трудности. Справиться поможет бывший близкий друг. Вы уже давно перестали общаться, поэтому эта встреча станет очень неожиданной.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 декабря для Стрельцов

Создайте дома настоящую новогоднюю атмосферу. В последнее время жизнь Стрельцов слишком серая. Яркие праздничные цвета в доме помогут хоть на время погрузиться в сказку.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 декабря для Козерогов

Козероги, зима подготовила для вас непростой период. Конец года не запомнится хорошими моментами. Вам придется проявить выдержку.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 декабря для Водолеев

Водолеям сегодня скучно не будет. Они найдут проблемы на голову. Астрологи настаивают, чтобы представители этого знака зодиака проявить больше мудрости по некоторым вопросам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 декабря для Рыб

1 декабря Рыбы смогут расслабиться. Устройте себе выходной и забудьте в эту пятницу обо всех проблемах, трудностях и рабочих нюансах. Проведите день в кругу самых родных людей.