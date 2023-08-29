З Горіховим Спасом: найщиріші привітання у прозі та віршах
Горіховий Спас має таку назву, адже саме в цю пору люди починали збирати горіхи. Також пекли хліб з пшениці нового врожаю. Ці страви були основними на святі.
У 2023 році в Україні Горіховий Спас відзначають 29 серпня. У цей час закінчується Успенський піст (Спасівка), який тривав 2 тижні. На свято віряни йдуть до храму освячувати горіхи, мед, воду та фрукти. А потім частують своїх близьких і рідних смачними стравами. Їсти можна все, адже піст вже закінчився. Надішліть дорогим вам людям привітання з Горіховим Спасом у прозі та віршах, які зібрав 24 Канал.
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Привітання з Горіховим Спасом у прозі
У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я та здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!
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З Горіховим Спасом я вас вітаю! У цей святковий день хочеться побажати добра, здоров'я, миру, процвітання. Нехай кожен день дім наповнюється затишком, теплом, щастям, добробутом. Зі святом вас!
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Горіховий Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, кошики успіхів, мішки радості та повні засіки щастя.
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Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи щасливо завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий і смачний коровай. Щедрих запасів на зиму, чудового хліба на майбутній рік!
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Вітаю з Горіховим Спасом моїх любих та близьких! Хай не лише у цей день, а й загалом Бог оберігає вас від незгод, піклується про вас та відчиняє двері з щасливими історіями. Діліться своїм теплом та світлом з іншими!
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З Хлібним Спасом вітаю! Бажаю добробуту, радісних звісток, добрих людей на життєвому шляху і здорових дітей. У таке світле свято хочеться побажати щастя та успіху, внутрішньої гармонії та спокою.
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Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом!Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.
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Нехай Третій Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
Привітання з Горіховим Спасом у віршах
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі навпростець простягаються,
А друзі й кохані щастям вмиваються!
***
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас чекає успіх!
***
Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!
***
Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Сьогодні прийшов Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
З Третім Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підемо в молитвах.
Послухаємо службу, освятимо врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі та гарної карми
І миру нам всім на віки!
***
У цей багряний серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Горішки та яблука великі.
Тож вітаю вас зі Спасом,
щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
***
Вже стигли горіхи в діброві,
Прийшов жаданий третій Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожний горішок з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб він надав нам сили жити.