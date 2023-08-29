З Горіховим Спасом: найщиріші привітання у прозі та віршах

Горіховий Спас має таку назву, адже саме в цю пору люди починали збирати горіхи. Також пекли хліб з пшениці нового врожаю. Ці страви були основними на святі.

У 2023 році в Україні Горіховий Спас відзначають 29 серпня. У цей час закінчується Успенський піст (Спасівка), який тривав 2 тижні. На свято віряни йдуть до храму освячувати горіхи, мед, воду та фрукти. А потім частують своїх близьких і рідних смачними стравами. Їсти можна все, адже піст вже закінчився. Надішліть дорогим вам людям привітання з Горіховим Спасом у прозі та віршах, які зібрав 24 Канал.

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Привітання з Горіховим Спасом у прозі

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я та здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

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З Горіховим Спасом я вас вітаю! У цей святковий день хочеться побажати добра, здоров'я, миру, процвітання. Нехай кожен день дім наповнюється затишком, теплом, щастям, добробутом. Зі святом вас!

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Горіховий Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води та запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопи удач, кошики успіхів, мішки радості та повні засіки щастя.

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Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи щасливо завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий і смачний коровай. Щедрих запасів на зиму, чудового хліба на майбутній рік!

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Вітаю з Горіховим Спасом моїх любих та близьких! Хай не лише у цей день, а й загалом Бог оберігає вас від незгод, піклується про вас та відчиняє двері з щасливими історіями. Діліться своїм теплом та світлом з іншими!

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З Хлібним Спасом вітаю! Бажаю добробуту, радісних звісток, добрих людей на життєвому шляху і здорових дітей. У таке світле свято хочеться побажати щастя та успіху, внутрішньої гармонії та спокою.

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Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом!Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

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Нехай Третій Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

Привітання з Горіховим Спасом у віршах

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі навпростець простягаються,

А друзі й кохані щастям вмиваються!

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас чекає успіх!

***

Хлібний Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Сьогодні прийшов Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

З Третім Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,

Й повниться щастям душа!

Горіховий спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підемо в молитвах.

Послухаємо службу, освятимо врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі та гарної карми

І миру нам всім на віки!

***

У цей багряний серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Горішки та яблука великі.

Тож вітаю вас зі Спасом,

щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

***

Вже стигли горіхи в діброві,

Прийшов жаданий третій Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожний горішок з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб він надав нам сили жити.