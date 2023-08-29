В 2023 году на Украине Ореховый Спас отмечают 29 августа. В это время заканчивается Успенский пост (Спасовка), длившийся 2 недели. На праздник верующие идут в храм освящать орехи, мед, воду и фрукты. А потом угощают своих близких и родных вкусными блюдами. Есть можно все, ведь пост уже закончился. Отправьте дорогим вам людям поздравления с Ореховым Спасом в прозе и стихах, которые собрал 24 Канал.
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Поздравление с Ореховым Спасом в прозе
В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!
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С Ореховым Спасом я вас поздравляю! В этот праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания. Пусть каждый день дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. С праздником вас!
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Ореховый Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебно-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопы удач, корзины удач, мешки радости и полные закрома счастья.
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Встречайте осень Третьим Спасом! Пусть летние работы счастливо завершатся и обрадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий и вкусный каравай. Щедрых запасов на зиму, чудесного хлеба на будущий год!
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Поздравляю с Ореховым Спасом моих любимых и близких! Пусть не только в этот день, но вообще Бог оберегает вас от несогласий, заботится о вас и открывает двери со счастливыми историями. Делитесь своим теплом и светом с другими!
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С Хлебным Спасом поздравляю! Желаю благополучия, радостных известий, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей. В такой светлый праздник хочется пожелать счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя.
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Приветствую всю вашу семью с Ореховым Спасом!Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.
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Пусть Третий Спас подарит твоему сердцу веру, твоему разуму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а пути, которыми ты пойдешь, ведут тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!
Поздравления с Ореховым Спасом в стихах
Абсолютного счастья желаю для вас
В этот священный день – Ореховый Спас!
Никогда пусть не будет ваш стол пустым,
Пусть радость и счастье входит в ваш дом.
Пусть дороги все напрямик простираются,
А друзья и любимые счастьем умываются!
***
Пусть этот Ореховый Спас
Будет радостным для вас!
Самым щедрым и счастливым.
Сделает пусть жизнь красивой.
Пусть здоровье не подводит,
А зло никогда пусть не вредит!
***
Последний Спас
Вам орехов припас!
Давайте хлеб испечем
И в дом друзей позовем.
Пусть раздается детский смех,
И всех нас ждет успех!
***
Хлебный Спас – это праздник для всех!
Пусть вас радость ждет и успех.
Пусть в вашем доме хлеб не кончается,
Все только приятное в жизни случается,
Всегда только ждут радостные вести,
И каждая вещь будет на своем месте!
***
Хочу вас со Спасом Ореховым поздравить
И поздравления лучше передать,
Чтобы вы были всегда ласковы и здоровы,
Имели до краев страстной любви!
***
Сегодня пришел Третий
Благословенный Спас.
Желаю, чтобы все узнали,
Что Бог среди нас.
Любовь, заботу пусть тебе
Он пошлет с неба,
И будет радость на Земле,
И счастье оживет!
***
С Третьим Спасом поздравляем,
Семейного тепла желаем.
Пусть будет ясная погода
Для вас в любое время года.
Здоровье вас пусть не подводит,
И счастье часто в дом заходит!
***
Третий спас. Еще тепло и спокойно,
И полнится счастьем душа!
Ореховый спас мы встретим достойно!
В церковь пойдем в молитвах.
Послушаем службу, освятим урожай,
Пусть исполнятся мечты души,
Желаю вам судьбы и хорошей кармы
И миру нам всем во веки!
***
В этот багровый август
Кладовые полны урожая
Солнцем радостным согреты,
Орешки и яблоки большие.
Поздравляю вас со Спасом,
счастья желаю и добра,
Чтобы августовским поцелуем,
Теплой была зима!
***
Уже спелые орехи в дубраве,
Пришел вожделенный третий Спас,
Собираем, радуемся урожаю,
Чтобы было что отложить впрок.
И каждый орешек из урожая
Жизненная и магическая сила имеет
Его нужно в церкви освятить,
Чтобы он дал нам силы жить.