Не можна зберігати горіхи у цьому місці
Горіхи — корисний продукт, що може зберігатися тривалий час. Втім, для цього необхідно дотримуватися певних правил.
Так, є місце, яке взагалі не підходить для зберігання горіхів. Де саме не можна їх тримати, розповідає 24 Канал.
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Де не варто зберігати горіхи
Псування горіхів прискорюється під впливом світла, тепла та високої вологості. Їх не рекомендують зберігати у кухонній шафі.
Річ у тім, що вона може бути піддаватися коливанням температури і вологості. Ці високі показники призводять до окислення жирів у горіхах, що знижує їхні смакові якості і тривалість зберігання.
Окрім того, горіхи мають властивість поглинати запахи і з інших продуктів. До речі, це також може вплинути на смак.
Найкраще зберігати горіхи в герметичній тарі або посудині з кришкою, у такому місці, де температура й вологість залишаються стабільними.
Наприклад, частина людей тримають їх у холодильнику чи навіть морозильній камері. Це допоможе зберегти свіжість і смак горіхів на тривалий період часу.