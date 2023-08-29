Важливо знати: що не можна робити в Горіховий Спас

Християни 29 серпня відзначають Горіховий Спас. Це є третій, заключний Спас після Медового та Яблучного. Це свято також має низку заборон, які варто знати.

Горіховий Спас отримав свою назву через те, що вже наприкінці серпня дозрівають горіхи, тож віряни можуть нести до церкви кошик з плодами горіха, пише 24 Канал.

До теми Горіховий Спас 2023: що має бути в кошику для освячення

29 серпня церковні служителі і віряни згадують перенесення Нерукотворної ікони Ісуса Христа з міста Едеси до Константинополя.

Образ Спасителя є дуже важливою святинею в християнській релігії, адже його не створила людська рука. За писанням, Христом витер лице полотном, а потім на ньому сталося диво – лик Ісуса відбився на тканині.



Що не можна робити в Горіховий Спас / Фото з Val.ua

Зі всього світу до цієї ікони з’їжджалися віряни. Однак під під час Хрестового походу святиню викрали й вона затонула разом із кораблем, на якому ікону перевозили злодії.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Не можна цього дня відмовляти бідним у милостині;

Не варто в цей день лихословити та сваритися з близькими людьми;

Не бажайте сьогодні нікому зла, адже воно може до вас повернутися;

Не ходіть в ліс цього дня без оберега, адже можете заблудитися;

У цей день не можна займатися важкою фізичною працею;

Викидати крихти хліба на землю – великий гріх;

Не можна сьогодні шити, вишивати, прибирати, користуватися голками та ножицями.