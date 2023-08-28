Горіховий Спас має ще другу назву – "Полотняний Спас", адже саме в цей день в Константинополь принесли Нерукотворний образ Ісуса на полотні.

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Що святять у церкві на Горіховий Спас

Колись несли до церкви полотно та льон. Люди вважали, що речі окроплені святою водою – можуть оздоровити людину.

Тепер у церкву несуть кошик з горіхами, яблуками, медом, виноградом, хлібом. Горіхи – головний продукт третього Спаса, тому в кошику їх має бути багато. Освячені продукти принесуть в будинок благополуччя і здоров’я на увесь рік.



На Горіховий Спас несуть в церкву горіхи / Фото з Pexels

У західних регіонах на Горіховий Спас освячують нові колодязі. У цей день господині печуть солодощі з горіхами. На святковому столі можуть бути страви з м’яса та риби, оскільки Успенський піст вже завершиться. Втім основними стравами на столі мають бути горіхи, яблука та хліб.