Горіховий Спас отримав свою назву через те, що вже наприкінці серпня дозрівають горіхи, тож віряни можуть нести до церкви кошик з плодами горіха, пише 24 Канал.

До теми Горіховий Спас 2023: що має бути в кошику для освячення

29 серпня церковні служителі і віряни згадують перенесення Нерукотворної ікони Ісуса Христа з міста Едеси до Константинополя.

Образ Спасителя є дуже важливою святинею в християнській релігії, адже його не створила людська рука. За писанням, Христом витер лице полотном, а потім на ньому сталося диво – лик Ісуса відбився на тканині.



Що не можна робити в Горіховий Спас / Фото з Val.ua

Зі всього світу до цієї ікони з’їжджалися віряни. Однак під під час Хрестового походу святиню викрали й вона затонула разом із кораблем, на якому ікону перевозили злодії.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Не можна цього дня відмовляти бідним у милостині;

Не варто в цей день лихословити та сваритися з близькими людьми;

Не бажайте сьогодні нікому зла, адже воно може до вас повернутися;

Не ходіть в ліс цього дня без оберега, адже можете заблудитися;

У цей день не можна займатися важкою фізичною працею;

Викидати крихти хліба на землю – великий гріх;

Не можна сьогодні шити, вишивати, прибирати, користуватися голками та ножицями.