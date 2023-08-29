Горіховий Спас отримав свою назву через те, що вже наприкінці серпня дозрівають горіхи, тож віряни можуть нести до церкви кошик з плодами горіха, пише 24 Канал.
До теми Горіховий Спас 2023: що має бути в кошику для освячення
29 серпня церковні служителі і віряни згадують перенесення Нерукотворної ікони Ісуса Христа з міста Едеси до Константинополя.
Образ Спасителя є дуже важливою святинею в християнській релігії, адже його не створила людська рука. За писанням, Христом витер лице полотном, а потім на ньому сталося диво – лик Ісуса відбився на тканині.
Що не можна робити в Горіховий Спас / Фото з Val.ua
Зі всього світу до цієї ікони з’їжджалися віряни. Однак під під час Хрестового походу святиню викрали й вона затонула разом із кораблем, на якому ікону перевозили злодії.
Що не можна робити на Горіховий Спас
Не можна цього дня відмовляти бідним у милостині;
Не варто в цей день лихословити та сваритися з близькими людьми;
Не бажайте сьогодні нікому зла, адже воно може до вас повернутися;
Не ходіть в ліс цього дня без оберега, адже можете заблудитися;
У цей день не можна займатися важкою фізичною працею;
Викидати крихти хліба на землю – великий гріх;
Не можна сьогодні шити, вишивати, прибирати, користуватися голками та ножицями.